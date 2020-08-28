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Azer Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Azer yok mu? Cihangir Ceyhan neden veda etti?

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Azer Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Azer yok mu? Cihangir Ceyhan neden veda etti? haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Azer Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Azer yok mu? Cihangir Ceyhan neden veda etti? konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 28 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 06:28
Azer Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Azer yok mu? Cihangir Ceyhan neden veda etti?
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Cihangir Ceyhan’ın Çukur yeni sezon oyuncu kadrosunda yer almayacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Ceyhan’ın menajeri Gökçe Doruk Erten’in yeni sezon için farklı yapımcılarla görüşme yapıyor. Diziye devam eden oyuncuların yeni yapımcılarla görüşme yapmaya başlamasıyla birlikte Çukur yeni sezonunda yer almayacağı belirtildi.


Çukur’a sonradan dahil olmasına rağmen büyük bir beğeni kazanan Ceyhan, Azer karakteriyle diziye bambaşka bir hava kazandırmıştı. Yeni sezonda Erdenet ailesiyle mücadele içerisinde olacak Koçovalılar’ın hikayesinde Azer’e yer olmadığı belirtildi. Hali hazırda kadrosuna dahil olan Suna Yıldızoğlu, Mustafa Avkıran ile Barış Arduç’un maliyeti artırdığı ve bu nedenle dizide maliyeti düşürme çalışmalarının arttığı belirtilmişti.

Cihangir Ceyhan Çukur’dan neden ayrıldı?

Cihangir Ceyhan senaryodaki görevini tamamladığı için diziden ayrılacak. Pandemi nedeniyle firmaların kârlılık grafiği gerileme gösterdiğinden reklam ücretlerinde indirimlere gidildi ve böylelikle yeni sezonda dizilere ödenecek tutarlarda azalmaya başladı.

Çukur 4. sezon oyuncu kadrosunda senaryosunda yeterli düzeyde ağırlığı olmayan oyuncularla yolların ayrılacağı belirtiliyor. Bu süreçte Cihangir Ceyhan’ın Ay Yapım ile yeni sezon anlaşması imzalamayıp yeni sezon yapımlarıyla görüşme yapmaya çalıştığı aktaırlıyor.



Son Güncelleme: 28.08.2020 06:28
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurCihangir Ceyhan
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