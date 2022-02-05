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Ayşen İnci kimdir? Kaç kitabı vardır?

Sihirli Annem dizisinin sevilen Periliçesi Ayşen İnci, başarılı bir tiyatrocudur. Ayşen İnci hangi projelerde yer almıştır? Usta isim ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verdik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:52
Ayşen İnci kimdir? Kaç kitabı vardır?
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Ayşen İnci Sihirli Annem dizisinde yer aldı mı? Hangi rolü canlandırdı? Haberimizde Ayşen İnci’nin biyografi detaylarına yer verilmiştir.

Ayşen İnci

1955' te Ankara’da dünyaya geldi. İlk dizisi 1997' de Eltiler ile olmuştur. Dizide, Nihal karakterine hayat vermiştir.

1 yıl sonra Kaçıklık Diploması filmiyle sinema sektörüne girmiştir. Filmde, doktor kişiliğindedir.

Rol aldığı dizi ve filmler

  • Küçük Besleme
  • Evdeki Yabancı
  • Üvey Baba
  • Efsane
  • Sihirli Annem
  • Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
  • AB’nin Yolları Taştan
  • Beşinci Boyut
  • Dolunay
  • Emret Komutanım
  • O Şimdi Mahkum
  • Cemile
  • Daha Neler
  • Doktorlar
  • Unutulmayanlar
  • Başımın Belası
  • Peri Tozu
  • Gazi
  • Aşk Bir Hayal
  • Çocukluk Günleri
  • Kavak Yelleri
  • Dedektif Memoli
  • Farklı Boyut
  • Böyle Bitmesin
  • Yol Ayrımı
  • Kadın İşi: Banka Soygunu
  • Dolunay  
  • Nizama Adanmış Ruhlar 

Kitapları

  • 2007- Peri Kraliçesinden Masallar
  • 2011- Pisikolojik Öyküler
  • 2011- Büyücü Karga
  • 2013- Gizemli İzciler İstanbul

Çeşitli kurumlarda tiyatro eğitimi vermektedir. Film, dizi ve tiyatro oyunu yazarlığı yapmaktadır. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezundur. İstanbul Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcılığı yapmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:52
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Sihirli AnnemPeriliçeAyşen İnciKitapları
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