Ayşen İnci kimdir? Kaç kitabı vardır?

Ayşen İnci Sihirli Annem dizisinde yer aldı mı? Hangi rolü canlandırdı? Haberimizde Ayşen İnci’nin biyografi detaylarına yer verilmiştir.
Ayşen İnci
1 yıl sonra Kaçıklık Diploması filmiyle sinema sektörüne girmiştir. Filmde, doktor kişiliğindedir.
Rol aldığı dizi ve filmler
- Küçük Besleme
- Evdeki Yabancı
- Üvey Baba
- Efsane
- Sihirli Annem
- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
- AB’nin Yolları Taştan
- Beşinci Boyut
- Dolunay
- Emret Komutanım
- O Şimdi Mahkum
- Cemile
- Daha Neler
- Doktorlar
- Unutulmayanlar
- Başımın Belası
- Peri Tozu
- Gazi
- Aşk Bir Hayal
- Çocukluk Günleri
- Kavak Yelleri
- Dedektif Memoli
- Farklı Boyut
- Böyle Bitmesin
- Yol Ayrımı
- Kadın İşi: Banka Soygunu
- Dolunay
- Nizama Adanmış Ruhlar
Kitapları
- 2007- Peri Kraliçesinden Masallar
- 2011- Pisikolojik Öyküler
- 2011- Büyücü Karga
- 2013- Gizemli İzciler İstanbul
Çeşitli kurumlarda tiyatro eğitimi vermektedir. Film, dizi ve tiyatro oyunu yazarlığı yapmaktadır. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezundur. İstanbul Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcılığı yapmıştır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:52