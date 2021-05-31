Aysel Tanju kimdir? Hangi filmlerde rol almıştır?

Aysel Tanju aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?
Aysel Tanju
5 Ağustos 1939 tarihinde İzmit Kartepe sınırlarında Hikmetiye Köyü’nde doğmuştur. Vamp kadın rolleriyle ünlenmiştir. Dansözlük de yapmıştır. Asıl ismi Aysel Çakar’dır. Annesi ve babası ayrıdır. Bu yüzden 15 yaşıda İstanbul’a taşınmış ve Çarşamba’da Akşam Sanat Okulu’na gitmiştir. O yıl Caddebostan’da düzenlenen dans yarışmasında Dock’n Roll kraliçesi seçilmiştir. Oryantal Yarışması’nda Dansözler Kraliçesi olmuştur.
Zirveye çıkışı ile ilgili şunları söylemiştir: “Birçok filmde figüran olarak oynattılar beni. Sonra Muhterem Nur‘un “Aşkın Gözyaşları” filminde rol aldım. Derken, Cumhuriyet Gazinosu’nda da 50 lira yevmiye ile çalışmaya başladım. Yavaş yavaş beni fark etmeye başladılar. Bunun yanı sıra Lütfi Akad’tan tükettiğim dayağı da unutamam. Rolümü ezberleyemediğim için Müşfik Kenter’in önünde ellerime cetvelle vurmuştu. Hiç unutamam o dayağı.”
Ayhan Işık, Göksel Arsoy, Nuri Sesigüzel gibi isimlerle filmlerde birlikte çalışmıştır. Zeki Müren onun için çok önemlidir. Zeki Müren’in gerçek bir sanatçı olduğunu ve uzun süre onunla çalıştığını ifade etmiştir. Konuyla ilgili şunları demiştir: ‘’ Bir gece program sarkmıştı ve ben Zeki Bey gecikmesin diye dansımı kısa kesip kulise kaçtım. Seyirci tempo tutup beni istemeye başlayınca, Zeki Bey “Ne duruyorsun, sahneye koş. Seyirci sevdiği sanatçıyı bekler” dedi. ‘’
Başarılı oyuncu 7 Ekim 2003 günü 64 yaşında vefat etmiştir.
Rol aldığı projeler
İçimizden Biri
Satın Alınan Adam
Sonbahar Yaprakları
Şeytanın Kılıcı
Dikenli Gül
Hatırla Sevgilim
Aşk ve Yumruk
Sessiz Harp
Karanlıkta Yaşayanlar
Herkese Merhabalar Hüzün
Kezban
Kara Dut
Arzu
Kara Sevdalı Yarim
Sonsuz Acı
Ağlayan Gelin
Ben Masumum
Hop Dedik
Killing Ölüler Konuşmaz
Meşeler Güvermiş
Kolla Kendini Bebek
Aşkın Gözyaşları – Şoför Ömer
Fabrikanın Gülü
Billur Köşk
Sevimli Serseri
Silahlar Konuşuyor
Oğlum
Şafakta Buluşalım
Yaban Gülü
Bahriyeli Ahmet
Aşk Bekliyor
Ateşli Kadın
Bir Milyonluk Macera
Baş Belası
Kader Rüzgarı
Günahkar Kadın
Gözyaşlarım
Eşkıya Kanı
Çöl Kanunu
Memnu Meyva
Kıyma Bana Güzelim
Anlatamam Utanırım
Şafak Yıldızı
Aklın Durur
Kara Yılan
Şekerli misin Vay Vay
Demir Bilek
İstanbul Kazan Ben Kepçe
Canın Cehenneme
Bitirim Aşkı
Beni Kadınlara Sor
Yolcu
Dokunma Bozulurum
Yaman Gazeteci
Kolsuz Bebek
Kızgın Adam
Cilalı İbo Rüyalar Aleminde
Hancı
Gönül Ferman Dinlemez
Küçük Beyefendi
Kaynana Zırıltısı
Ateş Bacayı Sardı
Sayılı Dakikalar
Nem Alacak Felek Benim
Mezarımı Taştan Oyun
Sabahsız Geceler
Sen Vur Ben Kırayım
Tophaneli Osman
Ali Derler Adıma
Baba Hasreti
Evlat Evlattır
Bulunmaz Uşak
Kırmızı Karanfiller
Varan Bir
Hodri Meydan
Senden Ayrı Yaşayamam
Günah Kadınları
Hacı Baba
Silahların Kanunu
Nilüfer Orman Çiçeği
Derdimden Anlayan Yok
Başa Gelen Çekilir
Yeşil Köşkün Lambası
Güzel Kadınlar Çetesi
Erkeklik Ödül mü? Atıf Bey
Aramıza Kan Girdi
Battı Balık
Satın Alınan Adam
Unutamadığım Kadın