Aysel Tanju kimdir? Hangi filmlerde rol almıştır?

Aysel Tanju aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?

Aysel Tanju

5 Ağustos 1939 tarihinde İzmit Kartepe sınırlarında Hikmetiye Köyü’nde doğmuştur. Vamp kadın rolleriyle ünlenmiştir. Dansözlük de yapmıştır. Asıl ismi Aysel Çakar’dır. Annesi ve babası ayrıdır. Bu yüzden 15 yaşıda İstanbul’a taşınmış ve Çarşamba’da Akşam Sanat Okulu’na gitmiştir. O yıl Caddebostan’da düzenlenen dans yarışmasında Dock’n Roll kraliçesi seçilmiştir. Oryantal Yarışması’nda Dansözler Kraliçesi olmuştur.

Zirveye çıkışı ile ilgili şunları söylemiştir: “Birçok filmde figüran olarak oynattılar beni. Sonra Muhterem Nur‘un “Aşkın Gözyaşları” filminde rol aldım. Derken, Cumhuriyet Gazinosu’nda da 50 lira yevmiye ile çalışmaya başladım. Yavaş yavaş beni fark etmeye başladılar. Bunun yanı sıra Lütfi Akad’tan tükettiğim dayağı da unutamam. Rolümü ezberleyemediğim için Müşfik Kenter’in önünde ellerime cetvelle vurmuştu. Hiç unutamam o dayağı.”

Ayhan Işık, Göksel Arsoy, Nuri Sesigüzel gibi isimlerle filmlerde birlikte çalışmıştır. Zeki Müren onun için çok önemlidir. Zeki Müren’in gerçek bir sanatçı olduğunu ve uzun süre onunla çalıştığını ifade etmiştir. Konuyla ilgili şunları demiştir: ‘’ Bir gece program sarkmıştı ve ben Zeki Bey gecikmesin diye dansımı kısa kesip kulise kaçtım. Seyirci tempo tutup beni istemeye başlayınca, Zeki Bey “Ne duruyorsun, sahneye koş. Seyirci sevdiği sanatçıyı bekler” dedi. ‘’

Başarılı oyuncu 7 Ekim 2003 günü 64 yaşında vefat etmiştir.

Rol aldığı projeler

İçimizden Biri

Satın Alınan Adam

Sonbahar Yaprakları

Şeytanın Kılıcı

Dikenli Gül

Hatırla Sevgilim

Aşk ve Yumruk

Sessiz Harp

Karanlıkta Yaşayanlar

Herkese Merhabalar Hüzün

Kezban

Kara Dut

Arzu

Kara Sevdalı Yarim

Sonsuz Acı

Ağlayan Gelin

Ben Masumum

Hop Dedik

Killing Ölüler Konuşmaz

Meşeler Güvermiş

Kolla Kendini Bebek

Aşkın Gözyaşları – Şoför Ömer

Fabrikanın Gülü

Billur Köşk

Sevimli Serseri

Silahlar Konuşuyor

Oğlum

Şafakta Buluşalım

Yaban Gülü

Bahriyeli Ahmet

Aşk Bekliyor

Ateşli Kadın

Bir Milyonluk Macera

Baş Belası

Kader Rüzgarı

Günahkar Kadın

Gözyaşlarım

Eşkıya Kanı

Çöl Kanunu

Memnu Meyva

Kıyma Bana Güzelim

Şaka Yapma

Anlatamam Utanırım

Şafak Yıldızı

Aklın Durur

Kara Yılan

Şekerli misin Vay Vay

Demir Bilek

İstanbul Kazan Ben Kepçe

Canın Cehenneme

Bitirim Aşkı

Beni Kadınlara Sor

Yolcu

Dokunma Bozulurum

Yaman Gazeteci

Kolsuz Bebek

Kızgın Adam

Cilalı İbo Rüyalar Aleminde

Hancı

Gönül Ferman Dinlemez

Küçük Beyefendi

Kaynana Zırıltısı

Ateş Bacayı Sardı

Sayılı Dakikalar

Nem Alacak Felek Benim

Mezarımı Taştan Oyun

Sabahsız Geceler

Sen Vur Ben Kırayım

Tophaneli Osman

Ali Derler Adıma

Baba Hasreti

Evlat Evlattır

Bulunmaz Uşak

Kırmızı Karanfiller

Varan Bir

Hodri Meydan

Senden Ayrı Yaşayamam

Günah Kadınları

Hacı Baba

Silahların Kanunu

Nilüfer Orman Çiçeği

Derdimden Anlayan Yok

Başa Gelen Çekilir

Yeşil Köşkün Lambası

Güzel Kadınlar Çetesi

Erkeklik Ödül mü? Atıf Bey

Aramıza Kan Girdi

Battı Balık

Satın Alınan Adam

Unutamadığım Kadın