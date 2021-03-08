Ayşegül Çınar kimdir, hangi dizilerde oynadı?

İstanbul’da bir mekân çıkısı eğlencenin dozunu fazla kaçıran ünlü güzel Ayşegül Çınar, polis çevirmesinde uyuşturucu ile yakalandığı gündeme damga vurmuştu. Bu konu hakkında soruşturma hala devam ediyor.

Ayşegül Çınar kim?

Çocukluk yıllarından itibaren oyuncu olmak isteyen güzel oyuncu 1999 doğumlu ve Antalyalıdır. Hayali olan oyunculuğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünü bitirerek eğitimine tamamlamıştır. Ayşegül Çınar ilk oyunculuk deneyimineyse FOX TV ekranlarında yayın hayatına devam eden “Yasak Elma” gerçekleştirmiştir. Burada usta oyuncularla başarılı performanslar sergilemiştir. Dizi de Lila karakterine hayat vermiştir.