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Ayşegül Çınar kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Son günlerin popüler oyuncusu Ayşegül Çınar gündemde kalmayı sürdürüyor. Bizde okuyucularımız için Ayşegül Çınar kimdir? Nerelidir? Hangi dizilerde rol aldı? Daha fazla detayı sizler için araştırıp derledik.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:25
Ayşegül Çınar kimdir, hangi dizilerde oynadı?
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İstanbul’da bir mekân çıkısı eğlencenin dozunu fazla kaçıran ünlü güzel Ayşegül Çınar, polis çevirmesinde uyuşturucu ile yakalandığı gündeme damga vurmuştu. Bu konu hakkında soruşturma hala devam ediyor.

Ayşegül Çınar kim?

Çocukluk yıllarından itibaren oyuncu olmak isteyen güzel oyuncu 1999 doğumlu ve Antalyalıdır. Hayali olan oyunculuğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünü bitirerek eğitimine tamamlamıştır. Ayşegül Çınar ilk oyunculuk deneyimineyse FOX TV ekranlarında yayın hayatına devam eden “Yasak Elma” gerçekleştirmiştir. Burada usta oyuncularla başarılı performanslar sergilemiştir. Dizi de Lila karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 08.03.2021 12:25
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YasakelmaAyşegülÇınarUyuşturucuNereli
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