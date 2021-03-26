Aynı Dalganın İçinde filmi konusu nedir? Aynı Dalganın İçinde fragmanı, oyuncuları ve konusu

Aynı Dalganın İçinde Filmi Konusu ve Oyuncuları
İtalyan yapımı film, 25 Mart 2021 tarihinde Netflix Türkiye’de yayına girecek. Romantizmin ve dramın yoğun olarak verildiği filmin tamamı 99 dakika sürüyor. Orijinal ismi “Sulla Stessa Onda” ancak uluslararası alanda “Caught by a Wave” adı ile getiriliyor. İlgiyle beklenen filmin IMDb sayfası daha şimdiden açıldı.
Filmin yönetmen koltuğunda Massimiliano Camaiti oturuyorken, senaryosu ise Claudia Bottino ve Massimiliano Camaiti ikilisinin kaleminden çıktı. Filmin başrol oyuncularında ise Elvira Camarrone, Roberto Christian, Donatella Finocchiaro ve Corrado Invenizzi gibi isimler bulunuyor.
İşte Sicilya ve İtalya’da çekimleri tamalanan Aynı Dalganın İçinde film senaryosu ve oyuncuları…
Aynı Dalganın İçinde filminin senaryosu nedir?
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Aynı Dalganın İçinde Filmi Oyuncuları
İtalyan yapımı filmin oyuncu ekibinde olan bazı isimler ve hayat verdikleri roller:
- Elvira Camarrone – Sara
- Donatella Finocchiaro – Susanna
- Roberto Christian – Lorenzo
- Corrado Invenizzi – Boris
- Vincenzo Amato – Antonio
- Manuela Ventura – Tuccia
- Sofia Migliara – Barbara
- Daniele Pilli
- Rosalba Battaglia
Filmin fragmanı için tıklanıyınız...