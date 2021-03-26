Aynı Dalganın İçinde filmi konusu nedir? Aynı Dalganın İçinde fragmanı, oyuncuları ve konusu

Aynı Dalganın İçinde Filmi Konusu ve Oyuncuları

İtalyan yapımı film, 25 Mart 2021 tarihinde Netflix Türkiye’de yayına girecek. Romantizmin ve dramın yoğun olarak verildiği filmin tamamı 99 dakika sürüyor. Orijinal ismi “Sulla Stessa Onda” ancak uluslararası alanda “Caught by a Wave” adı ile getiriliyor. İlgiyle beklenen filmin IMDb sayfası daha şimdiden açıldı.

Filmin yönetmen koltuğunda Massimiliano Camaiti oturuyorken, senaryosu ise Claudia Bottino ve Massimiliano Camaiti ikilisinin kaleminden çıktı. Filmin başrol oyuncularında ise Elvira Camarrone, Roberto Christian, Donatella Finocchiaro ve Corrado Invenizzi gibi isimler bulunuyor.

İşte Sicilya ve İtalya’da çekimleri tamalanan Aynı Dalganın İçinde film senaryosu ve oyuncuları…

Aynı Dalganın İçinde filminin senaryosu nedir?

Film, Sicilya hudutları içerisinde meydana gelen ancak hudut bilmeyen bir aşkın konusunu işliyor. İlklerde her şey toz pembe gibi görünse de ilerleyen her saniye onları kıskanıyormuş gibi mazilerini gözler önüne seriyor. Drama evrilen bu aşk, en sonunda akıllara aynı soruyu getiriyor.

Aşk mı gurur mu?

Aynı Dalganın İçinde Filmi Oyuncuları

İtalyan yapımı filmin oyuncu ekibinde olan bazı isimler ve hayat verdikleri roller:

Elvira Camarrone – Sara

Donatella Finocchiaro – Susanna

Roberto Christian – Lorenzo

Corrado Invenizzi – Boris

Vincenzo Amato – Antonio

Manuela Ventura – Tuccia

Sofia Migliara – Barbara

Daniele Pilli

Rosalba Battaglia

Filmin fragmanı için tıklanıyınız...