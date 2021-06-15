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Aylin Aras kimdir?

Aylin Aras , 2017 senesinde bir yarışmada Türkiye güzeli seçilmiştir. Güzel oyuncu, genç yaşına rağmen oyunculuk ve modellik yapmaktadır.Aylin Aras kimdir? Güzel oyuncu ile ilgili detaylar haberimizde...

15 Haziran 2021 Salı 13:21
Aylin Aras kimdir?
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Aylin Aras 12 Nisan 1996 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Oyuncunun gerçek ismi Avbin Aras’tır. Çok küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Antalya’ya taşınmıştır. İlkokul hayatını Antalya’da tamamlamıştır. Ortaokul hayatını da Antalya’da tamamlamıştır. Aylin Aras, başarılı bir oyuncu olmak istemektedir. Eğitim sürecince Fotomodelik,mankenlik ve oyunculuk yapmıştır. Daha çok genç iken dizilerin kadrosunda yer almştır.

Hatta moda haftalarında podyuma da çıkmıştır. Oyunculuk eğitimini usta oyunculardan almaktadır. Uluslararası bir model ajansı ,güzel oyuncuyu ajansa davet etmiştir. Oyuncunun hedefi de uluslararası model ve oyuncu olmaktır. 2017 yılında Model Of The World Türkiye Güzeli seçilmiştir. Bu yarışmanın ardından adından söz ettirmiştir. Günümüzde ise birçok reklam filmlerinde yer almaktadır.

2019 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Çocuk adlı dizide yer almıştır. Dizide Ayşe karakterini canlandırmıştır.

Çocuk dizisinde Ayşe , Melek ve Osman’ın kızıdır. Karasu konağında doğmuştur. Anne ve babası konağın hizmetlisi ve şoförüdür. Ancak Ayşe’nin gözü hep yükseklerdedir. Yanı sıra konağın oğlu Murat’a aşık olmuştur. Murat ise şımarık ve umursamaz biridir. Ayşe ,Murat’ı kafaya takmıştır. Bu aşk Melek ve Osman’ı zorlu bir sürece götürür.  


Son Güncelleme: 15.06.2021 13:21
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Aylin ArasAylin Aras Kimdir?
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