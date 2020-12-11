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Ayla filmi nerede çekildi? Ayla gerçek hikaye mi? Ayla filmi konusu ve oyuncuları

Oscara aday gösterilen ve 2017 yılında beyazperde ile izleyicisi ile buluşturulan Ayla filmi yürek burkan hikayesi ile izleyenlerin aklında yer etmiştir. Bu akşam saat 20:00 da Fox tv ekranlarında oynatılacak dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilmekte. Peki ayla filmi konusu nedir?

11 Aralık 2020 Cuma 19:40
Ayla filmi nerede çekildi? Ayla gerçek hikaye mi? Ayla filmi konusu ve oyuncuları
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Konusu ile yürekleri burkan ve aynı zamanda gerçek bir yaşam öyküsünü anlatan ‘aylafilmi 27 Ekim 2017 tarihinde vizyona girerek seyirci karşısına çıkarılmıştı. Türkiye için gurur kaynağı haline gele film Oscar için aday gösterildi. Ayla filmi Kore Savaşı sırasında gerçekleşen bir yaşam öyküsünü anlatmakta 5 yaşında savaşta tüm ailesini kaybeden bir kız çocuğuna 1,5 sene boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliğinin yaşadığı süreci anlatmaktadır.

Bu akşam fox tv ekranlarında oynatılacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu henüz filmi izleyemeyen bireyler tarafından merak edilmekte. Kadrosunda Türk ve Güney Koreli oyuncularında bulunduğu film bu akşam saat 20:00 seyircisine keyifli bir zaman yaşatacak.

AYLA FİLMİ KONUSU NE?

1950 yılında gerçekleşen Kore savaşına Türkiye den askerlerimiz yardıma gitmektedir. Gerçek bir yaşam öyküsünü anlatan film beyazperdede seyircisi ile buluşturulmuştur. Savaş zamanında 5 yaşında ailesini kaybeden küçük kız çocuğu  ayla yı Süleyman Astsubay bulmuştur. Astsubay Süleyman küçük kızı yanına alır ve ona Ayla ismini verir. 15 ay süre içerisinde aralarında güzel bir bağ oluşur ve bir baba kız sevgisini yaşarlar aynı zamanda izleyicisinin bile içini okşayan bu sevgi çok eşsizdir. 15 aylık sürecin sonunda Türkiye ye dönme kararı alınır. Süleyman astsubay ayla yı yanında götürebilmek adına çok mücadeleler vermiş olsa da bunu maalesef gerçekleştiremez. Güney Kore de bir yetimhaneye yerleştirilen Ayla ile tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Astsubay Süleyman ve Aylanın bir araya gelip gelmeyecekleri merak edilmekte.

AYLA FİLMİNİN GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

1950 yılında Kore savaşına yardıma giden 25 yaşındaki askerimiz Süleyman ile onun kanatları altına aldığı 5 yaşındaki kız çocuğu Ayla nın yaşam hikayesidir. Askerimiz Süleyman Savaşta ailesini kaybeden ve gidecek hiçbiryeri olmayan küçük kızı yanına alır.  Bir mucizeye tanıklık eden askerimiz karla kaplı soğuk bir gece de bulur küçük kızı, anne ve babası çinliler tarafından öldürülen kıza Alya ismini asker Süleyman vermiştir. Çok bir süre geçmeden ikisi de birbirine çok alışmış ve aralarında kimsenin anlayamayacağı türden bir bağ oluşmuştur. Genç askerimiz Süleyman 1,5 sene boyunca Ayla ya hem annelik hem babalık yapar ve tüm bakımı ile ilgilenir. Kore den ayrılma vakti geldiğinde ise genç askerimiz Süleyman Ayla yı da yanında Türkiye ye getirmek istese de maalesef bu isteğini yasak olması sebebiyle gerçekleştiremez. Aradan 60 yıl geçer ve beklenmedik bir haber alır, asker Süleyman kore ye davet edilir. 60 sene sonra Ayla ile manevi babası Süleyman bir araya gelir.

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla filminin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Türk-Güney Kore ortam yapımı olan filmin bazı sahneleri Türkiye'de bazı sahneleri ise Güney Kore'de çekildi.

AYLA FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu Rolü : Süleyman Dilbirliği (1950)

Çetin Tekindor Rolü : Süleyman Dilbirliği (2010)

Kim Seol Rolü : Ayla (1950)

Kyung-Jin Lee Rolü : Ayla (2010)

Ali Atay Rolü : Ali

Damla Sönmez Rolü : Nuran

Murat Yıldırım Rolü : Üstteğmen Mesut

Taner Birsel Rolü : Fuat Binbaşı

 

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 19:40
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