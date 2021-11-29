Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol’ün yer aldığı 2018 yapımı Ayla filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlandığı dönem izleyicilerden tam not alan ve izlenme rekorları kıran Ayla filmi Kore Savaşı’nda yer alan Türk Subay Süleyman Dilbirliği ve Kore savaşında ailesini kaybetmiş bir çocuğun hikayesini ekranlara yansıtıyor.

Ayla filmi nerede çekildi?

Ayla filmi konusu

Ayla filminin çekimleri Mersin’in Tarsus ilçesinde çekilirken, savaş ve dönem sahneleri çekim platolarında gerçekleştirilmiştir.

1950’li yıllarında Kore’de başlayan iç savaşa NATO müttefiki olan Türkiye’de bir grup asker gönderilir. Bu askerler arasında yer alan astsubay Süleyman, 5 yaşında ailesini kaybetmiş bir Koreli kıza denk gelir. Küçük kız ile arasında büyüleyici bir ilişki oluşur. Süleyman Astsubay tüm engellere rağmen savaş sırasında Ayla ismini verdiği küçük Koreli kıza sahip çıkar. İkili savaşın ardından ayrı kalsa da yıllar sonra bir araya getirilir.

Ayla filmi oyuncuları

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği Ayla filminin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor ve Ali Atay gibi isimler yer alıyor. Filmde bu isimlere Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin ve Erkan Petekkaya gibi isimler eşlik etti.