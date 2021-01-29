Aykut Kocaman Çukur dizisinde kimi oynayacak, kaç bölüm kalacak?

Show TV ekranlarında reytingleri alt üst eden Çukur dizisine konuk olarak katılan deneyimli teknik direktör, Aras Bulut İynemli ile beraber kameraların karşısına geçti. Ay Yapım imzalı Çukur dizisini Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümünde Aykut Kocaman’da yer alacak.

Aykut Kocaman Çukur dizisine mi katılacak?

Show TV ekranlarında uzun zamandan beri yayınlanan Ay Yapım imzalı Çukur dizisinde Aykut Kocaman rüzgarı esecek. Çukur dizisine konuk olarak katılan deneyimli teknik adam, Aras Bulut İynemli ile kameralar karşısında yer aldı.

Her Pazartesi sosyal medyada gündem olan Çukur dizisinin yeni bölümünde sevilen teknik direktör Aykut Kocaman konuk oyuncu olarak seyircilerin karşısında olacak.

Aykut Kocaman Çukur dizisinde kimi canlandıracak?

Dizide Aykut Kocaman’dan ismini alan Aykut karakteri ile olan duygu yüklü sahnelerinde deneyimli teknik direktöre İynemli eşlik etti. Aykut ve Yamaç’ın efsane teknik adamla bir araya geldiği sahneler, Çukur dizisinin seyircilerini oldukça etkileyecek.

Çekim esnasında oldukça keyifli ve duygusal anların meydana geldiği sette Kocaman, İynemli ve ekip ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı.

Aykut Kocaman kimdir, kaç yaşındadır?

Aykut Kocaman, 5 Nisan 1965'te Sakarya'da doğdu. Profesyonel futbol hayatına 1984 yılında Sakaryaspor'da başlayan Kocaman, bu takımla 52 maçta 35 gol attı.

Ardından 1988'de Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti ve bu takımda büyük bir başarı yakalayarak 3 kere süper lig golcüsü gol kralı oldu. 1988-1996 yıllarında 215 maçta 140 gol attı.

Kocaman, 1996 yılında İstanbulspor'a transfer oldu ve 1996-2000 yılları arasında İstanbulspor'da forma giydi, 81 maçta forma giydi ve 37 gol buldu.

Aykut Kocaman 348 maçta 212 gol attı.

Kocaman, futbol kariyerine 2000 yılında İstanbulspor'da son verdi ve antrenörlük kariyerine 2000 yılında İstanbulspor'da başladı.