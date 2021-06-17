Ayfer Dündar kimdir? Ayfer Dündar kaç yaşında, nereli?

Güzel oyuncu Ayfer Dündar, rol aldığı projeler ve gösterdiği oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ayfer Dündar kimdir?

1982’de Ordu’da dünyaya gelen Ayfer Dündar, ilkokulu ve ortaokulu Ordu’da okumuştur. 1997’de Ordu Anadolu Lisesinden mezun olan Dündar,1997 ile 2000 seneleri arasında Gaziantep ilindeki Özel Seçkin Kolejinde eğitim almıştır. Üniversiteyi 2005’de Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden tamamlamıştır.

2005 ile 2007 yılları arasında Diyalog Anlatım İletişim Tiyatro Eğitimi, 2010 yılında da Tiyatro Gerçek Oyunculuk Atölyesinde eğitim almıştır. Ayfer Dündar, 2014 yılında Ankaralı iş insanı Çağrı Şaşmaz ile evlenmiştir.

Rol aldığı dizi ve sinemalar

2006 – Aşkım Aşkım (Stajyer Burcu)

2015 – Milat (Begüm Karakteri)

2010-2014 – Unutma Beni (Çiğdem Karakteri)

2010 – Eyvah Eyvah – Sinema Film

2016 – İkinci Şans – Sinema Film (Dizi Annesi)