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Ayfer Çalgıcı kimdir? Ayfer Çalgıcı hakkında bilgiler

Televizyon dünyasında birçok dizide kendini gösteren oyuncu Ayfer Çalgıcı izleyiciler tarafından oldukça merak edilmektedir. Ayfer Çalgıcı hangi dizilerde rol aldı? Ayfer Çalgıcı hakkında merak edilen her şey haberimizde

18 Haziran 2021 Cuma 00:08
Ayfer Çalgıcı kimdir? Ayfer Çalgıcı hakkında bilgiler
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Ayfer Çalgıcı kimdir?

 1980 yılının Şubat ayında dünyaya gelen oyuncu Kova burcudur. 1,60 cm boyuna sahip oyuncu aslen Ordu Aybastılı’dır. Küçük yaşlarda oyunculuk eğitimi alan Çalgıcı eğitim hayatından sonra radyo, televizyon ve sinema sektöründe aktif olarak çalışmaya başlamıştır. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu oldukça başarılı ve tecrübeli oyuncular arasındadır.  Daha çok Kanal 7 dizilerinde yer alan oyuncu aynı zamanda reklam projelerinde de kendini göstermiştir. Mercedes, Star Gazetesi Cappy ve Tekzen gibi markaların reklam projelerinde yer alan oyuncu Gece Kahvesi eğlence programı sunarak skeçler ile izleyicinin beğenisine sunulmuştur. Süper Pazar ve Arka Bahçe isimli programlarını sunan oyuncu gözleri renklidir. Beyaz tenli ve renli gözlere sahip olan  Ayfer Çalgıcı yer aldığı dizilerde başarısı ile gündeme gelmektedir. Eski dizilerin çoğunda yer alan Çalgıcı, neredeyse birçok kişi tarafından tanınmaktadır. İşinde tecrübeli olan oyuncu halen kariyerine oyunculuk yaparak devam etmektedir.

Ayfer Çalgıcı’nın yer aldığı yapımlar;

1992 – Mahallenin Muhtarları (Ayşe)

1993 – Gerçek Kesit (Derya)

2000 – Kimyacı (konuşmacı)

2000 – Yedi Numara (İclal)

2000 – Zor Hedef (Hemşire)

2000 – Üvey Baba (Semiha)

2001 – Benim İçin Ağlama (Hemşire)

2001 – Cinlerle Periler (Hemşire)

2001 – Derman Bey (Garson)

2001 – Savunma (Hemşire)

2002 – Biz Size Aşık Olduk (Hemşire)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Nezahat)

2003 – Çaylak

2004 – Aliye (Ayça)

2004 – Gece Yürüyüşü (Nesli)

2004 – Kalp Gözü

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Prof. Asistanı)

2006 – Büyük Buluşma (Asude)

2007 – Pusat (Hacer)

2008 – Aşk Yakar (Satı)

2008 – Derman (Songül)

2008 – Süper Babaanne (Ayşe)

2009 – Hesaplaşma (Selin Soysal)

2010 – Ömre Bedel (Filiz)

2004 – Ağlayan Bebek (Ayfer)

2004 – Sevginin Gücü (Sevgi)

2005 – Memleket Hikayeleri – Aynalık Körük (Sultan)

2005 – Memleket Hikayeleri – Karaova Düğünü (Şefika)

2005 – Yalan Oldu (Yudum)

2006 – Diyet (Zeliha)

2006 – Eyüp Sultan Yolcusu (Nihan)

2006 – Gerçek Kesit: Melek Yüzlü (Derya)

2006 – Pardon Yani (Melahat)

2007 – Kör Aşık (Oya)

2007 – Tepeycük (Hatice)

2008 – Avanak Kuzenler (Anne)

2008 – Recep İvedik 2 (Ofis Sekreteri)

2008 – Zor Sevda (Zehra)

2008 – İhtiras (Gizem)

2009 – Kan Farkı (Mehtap)

2012 – Hz. Ömer’in Doğuşu (Fatma)

2012 – İnce Yürek (Ayşe)

2016 – Lanetli Anahtar


Son Güncelleme: 18.06.2021 00:08
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Anahtar Kelimeler:
Ayfer çalgıcıOyuncuDizi
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