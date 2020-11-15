Aydemir Akbaş kimdir? Kaç yaşındadır? Aydemir Akbaş'ın görev aldığı filmler

İbo Show programının başlaması ile birlikte programa katılan ünlüler merak edilmeye başlandı. Programda yaptığı espriler ile dikkat çeken Aydemir Akbaş ise araştırılmaya devam ediyor.

Aydemir Akbaş kimdir?

25 Şubat 1936’da dünyaya gelen Akbaş senaristlik, yönetmenlik, oyunculuk, gazetecilik ve spor yazarlığı işleri ile uğraşmaktadır. Baba tarafından Anavut anne tarafından ise Sürmeneli olan Aydemir Akbaş Galatasaray Lisesi mezunudur. Liseden mezun olduktan sonra gazetecilik yapmaya başlayan Akbaş, daha sonrasında film sektörüne atılarak oyunculuk eğitimleri aldı.

Sayısız filmde görev alan Aydemir Akbaş ‘ın ün kazandığı film 1964 yılında Atıf Yılmaz’ın çektiği Keşanlı Ali Destanı filmidir. 1970li yıllarda erotik filmlerde çok sayıda film çeken Akbaş daha sonrasında İbrahim Tatlıses ile birlikte senaryo yazarlığına başlamıştır.

2007 yılında Cem Davran ile birlikte yaptığı Avrupalı filmi ciddi sayıda kopya ile rekor kırdı. Sektörde geçirdiği yıllar içerisinde 7 kez yönetmenlik yapan Aydemir Akbaş, 125 filmde görev almıştır.

Son defa Şafak Sezer ile bilinen Kolpaçino 3: Devre’nin kadrosunda olan Akbaş 40’ı komedi olmak üzere 127 filmde görev aldı. 30 tiyatro oyununda boy gösteren usta oyuncu 33 filmin senaryosunu yazdı.

Aydemir Akbaş filmleri

1964 Keşanlı Ali Destanı

1965 Bitmeyen Yol

1965 Güzel Bir Gün İçin

1966 Hudutların Kanunu

1966 At Avrat Silah

1966 Kovboy Ali

1966 Çirkin Kral

1966 Eşrefpaşalı

1966 Nuh'un Gemisi

1968 Alevli Yıllar

1968 Vesikalı Yarim

1969 Vatan ve Namık Kemal

1969 Belanın Yedi Türlüsü

1969 Yaşamak Ne Güzel Şey

1974 Antar Fi Bilad Ir-Ruman

1975 Diyet

1975 Bitirimler Sınıfı

1975 Ayikla beni Hüsnü

1975 Alemin Keyfi Yerinde

1975 Ali Cengiz Oyunu

1975 Çapkın Kızlar

1975 Kazim'a bak Kazim'a

1975 Vay Anasina on Yedii

1975 Ikimiz Bir Fidaniz

1975 Ördek Çikacak Kaz Çikacak

1975 Tantana Kemal

1976 Kolombo Sakir

1976 Ah Ne Güzel Nane Şekeri

1977 Hizli giden yorulur

1977 Güneş Ne Zaman Doğacak

1977 Bazilari Cacik Sever

1978 Bionik Ali futbolcu

1978 Astronot Fehmi

1978 Kendin Pisir Kendin Ye

1978 Çapkinlar kirali

1978 Zeynelle Veysel

1978 Yüzme Bilmiyorsan Isin Ne Agaçta

1979 Haydar

1979 Delidir ne yapsa yeridir

1979 Süper Selami

1979 Acemi Dolandırıcılar

1979 Afferin çocuga

1979 Öttür kusu Ömer

1979 Tatli ve güzel

1979 Istanbul geceleri

1979 Serefsiz Seref

1979 Oooh Oh

1979 Binlik Nail

1979 Ister Gül Ister Agla

1980 Nokta İle Virgül: Şaşkın Milyonerler

1981 Seni yakacaklar

1982 Şabancık

1983 Futboliye

1984 Lodos Zühtü

1985 Gazino Bülbülü

1985 Sevmek

1986 Ödlek

1986 Ay Işığı Operasyonu: 007,5

1987 Düş Yakamdan Osman

1987 Seyyar Kamil

1987 Gülüm Benim

1988 Bir Kulum İşte≠

1990 Boynu Bükük Küheylan

1990 Hanımın Çiftliği2004 Yadigar

2004 Paydos2005 Köpek

2005 Naciye'yi Kim Sevmez

2007 Avrupalı

2009 Kolpaçino

2009 Gölgesizler

2010 Kutsal Damacana 2: İtmen

2011 Kolpaçino: Bomba

2016 Alemde 1 Gece

2016 Kolpaçino

1975 Tipsiz

1987 Düş Yakamdan Osman

1989 Dilekçe

1989 Bakımsız Tarzan

1989 Hopla Dünya

1990 Muhteşem Enayi

1990 Çılgın Berber

1960 Hakkımı Ver Hakkı

1960 Keşanlı Ali Destanı

1960 Düş Yakamdan Osman