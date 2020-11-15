Aydemir Akbaş kimdir? Kaç yaşındadır? Aydemir Akbaş'ın görev aldığı filmler

İbo Show programının başlaması ile birlikte programa katılan ünlüler merak edilmeye başlandı. Programda yaptığı espriler ile dikkat çeken Aydemir Akbaş ise araştırılmaya devam ediyor.
Aydemir Akbaş kimdir?
25 Şubat 1936’da dünyaya gelen Akbaş senaristlik, yönetmenlik, oyunculuk, gazetecilik ve spor yazarlığı işleri ile uğraşmaktadır. Baba tarafından Anavut anne tarafından ise Sürmeneli olan Aydemir Akbaş Galatasaray Lisesi mezunudur. Liseden mezun olduktan sonra gazetecilik yapmaya başlayan Akbaş, daha sonrasında film sektörüne atılarak oyunculuk eğitimleri aldı.
Sayısız filmde görev alan Aydemir Akbaş ‘ın ün kazandığı film 1964 yılında Atıf Yılmaz’ın çektiği Keşanlı Ali Destanı filmidir. 1970li yıllarda erotik filmlerde çok sayıda film çeken Akbaş daha sonrasında İbrahim Tatlıses ile birlikte senaryo yazarlığına başlamıştır.
2007 yılında Cem Davran ile birlikte yaptığı Avrupalı filmi ciddi sayıda kopya ile rekor kırdı. Sektörde geçirdiği yıllar içerisinde 7 kez yönetmenlik yapan Aydemir Akbaş, 125 filmde görev almıştır.
Son defa Şafak Sezer ile bilinen Kolpaçino 3: Devre’nin kadrosunda olan Akbaş 40’ı komedi olmak üzere 127 filmde görev aldı. 30 tiyatro oyununda boy gösteren usta oyuncu 33 filmin senaryosunu yazdı.
Aydemir Akbaş filmleri
1964 Keşanlı Ali Destanı
1965 Bitmeyen Yol
1965 Güzel Bir Gün İçin
1966 Hudutların Kanunu
1966 At Avrat Silah
1966 Kovboy Ali
1966 Çirkin Kral
1966 Eşrefpaşalı
1966 Nuh'un Gemisi
1968 Alevli Yıllar
1968 Vesikalı Yarim
1969 Vatan ve Namık Kemal
1969 Belanın Yedi Türlüsü
1969 Yaşamak Ne Güzel Şey
1974 Antar Fi Bilad Ir-Ruman
1975 Diyet
1975 Bitirimler Sınıfı
1975 Ayikla beni Hüsnü
1975 Alemin Keyfi Yerinde
1975 Ali Cengiz Oyunu
1975 Çapkın Kızlar
1975 Kazim'a bak Kazim'a
1975 Vay Anasina on Yedii
1975 Ikimiz Bir Fidaniz
1975 Ördek Çikacak Kaz Çikacak
1975 Tantana Kemal
1976 Kolombo Sakir
1976 Ah Ne Güzel Nane Şekeri
1977 Hizli giden yorulur
1977 Güneş Ne Zaman Doğacak
1977 Bazilari Cacik Sever
1978 Bionik Ali futbolcu
1978 Astronot Fehmi
1978 Kendin Pisir Kendin Ye
1978 Çapkinlar kirali
1978 Zeynelle Veysel
1978 Yüzme Bilmiyorsan Isin Ne Agaçta
1979 Haydar
1979 Süper Selami
1979 Acemi Dolandırıcılar
1979 Afferin çocuga
1979 Öttür kusu Ömer
1979 Tatli ve güzel
1979 Istanbul geceleri
1979 Serefsiz Seref
1979 Oooh Oh
1979 Binlik Nail
1979 Ister Gül Ister Agla
1980 Nokta İle Virgül: Şaşkın Milyonerler
1981 Seni yakacaklar
1982 Şabancık
1983 Futboliye
1984 Lodos Zühtü
1985 Gazino Bülbülü
1985 Sevmek
1986 Ödlek
1986 Ay Işığı Operasyonu: 007,5
1987 Düş Yakamdan Osman
1987 Seyyar Kamil
1987 Gülüm Benim
1988 Bir Kulum İşte≠
1990 Boynu Bükük Küheylan
1990 Hanımın Çiftliği2004 Yadigar
2004 Paydos2005 Köpek
2005 Naciye'yi Kim Sevmez
2007 Avrupalı
2009 Kolpaçino
2009 Gölgesizler
2010 Kutsal Damacana 2: İtmen
2011 Kolpaçino: Bomba
2016 Alemde 1 Gece
2016 Kolpaçino
1975 Tipsiz
1987 Düş Yakamdan Osman
1989 Dilekçe
1989 Bakımsız Tarzan
1989 Hopla Dünya
1990 Muhteşem Enayi
1990 Çılgın Berber
1960 Hakkımı Ver Hakkı
1960 Keşanlı Ali Destanı
1960 Düş Yakamdan Osman