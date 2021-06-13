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Aybüke Pusat kimdir, nerede doğmuştur? Aybüke Pusat evli mi? Aybüke Pusat kaç yaşında?

Aybüke Pusat kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Aybüke Pusat’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

13 Haziran 2021 Pazar 08:29
Aybüke Pusat kimdir, nerede doğmuştur? Aybüke Pusat evli mi? Aybüke Pusat kaç yaşında?
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Aybüke Pusat? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Aybüke Pusat’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Aybüke Pusat kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Aybüke Pusat’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Aybüke Pusat aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Şubat 1995'te Ankara'da doğdu. 1.72 cm boyunda, 49 kiloda ve Balık burcudur. İki ağabeyi var. Ankara Hacettepe Bale Bölümünden mezun olmuştur.. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde de okuyan Aybüke Pusat model, balerin ve oyuncu kimliğiyle tanınıyor. 2014 yılında Kenan Işık'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

Aybüke Pusat olarak kariyeri, hayatı

Kaza sonucu kaderi değişti ve dansa veda etti. Arkadaşları sıkıntılarını unutturmak ve biraz eğlenmesi için 2014'te güzellik yarışmasına kaydetmiştirler ve o yarışmadan 3. Olarak ayrılmıştır. Konservatuarda bale dersleri sırasında kalça zedelenmesi geçiren güzel oyuncu, 5 ay boyunca fizik tedavi görse de çareyi bir ameliyatta buldu. 2 yıl dansı bırakmış ancak sağlığına kavuşur kavuşmaz günde 10 saat dans etmek onu çok zorlamış mutsuz etmiştir. O sırada arkadaşları aracılığıyla Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına başvurdu ve yarışmaya katıldı. Yarışmadan 7.500 TL kazandı. Kazandığı parayla Interrail'e giderek tüm Avrupa'yı arkadaşlarıyla birlikte trenle gezdi ve aldığı arabanın borcunu ödedi.

Yarışma sonrası Medcezir dizisine başladı, oyunculuk dersleri aldı ve İstanbul'a taşındı. En büyük hayali bir çiftliğe sahip olmaktır. Ayrıca tüm hayvanlara bakmak ve meyve ve sebze yetiştirmek istiyor.

Oynadığı diziler

2014 – Medcezir (Elif)

2015 – O Hayat Benim (Zeynep)

2015 – Beş Kardeş

2016 – Familya (Su Beyoğlu)

2017 – Söz (Bahar Kutlu Karasu)

2018 – Şahin Tepesi (Verda Özden)

2019 – Her Yerde Sen (Selin)

2018 yılında vizyona giren Kapı dizisinde Nardin karakterine hayat verdi.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, 2021 yılı itibariyle resmi Instagram hesabında yaklaşık 2 milyonu aşkın takipçiye sahip. Ne yazık ki, çok erkek arkadaşı var mı sorusuna cevap bulunamadı.

 

 


Son Güncelleme: 13.06.2021 08:29
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