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Ayak İşleri dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Ayak İşleri ne zaman başlıyor?

Gain medya Ayak İşleri adlı yeni dizinin hazırlıkları devam ediyor. Peki Ayak İşlerinin oyuncu kadrosunda kimler var? Ayak İşleri ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

12 Şubat 2022 Cumartesi 08:20
Ayak İşleri dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Ayak İşleri ne zaman başlıyor?
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Ayak İşleri dizisinde yer alacak oyuncular açıklandı.

Ayak İşleri Oyuncuları

Dizinin oyuncuları arasında Çağlar Çorumlu, Caner Özyurtlu ve Murat Güven Akpınar gibi isimler yer alıyor. Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği Ayak İşleri’nin hazırlıkları devam ediyor.İşte oyuncular;

Çağlar Çorumlu

Çağlar Çorumlu, dizinin başrol oyunculuğunu üstleniyor. Daha önce birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu 1977 senesinde Amasya’da dünyaya geldi. Eskişehir’de üniversite okuduğu yıllarda tiyatroya ilgi duymaya başladı. Sonrasında aldığı eğitimlerle kendi tiyatrosunu kurdu. Çorumlu, Güldür Güldür programında canlandırdığı Şevket rolü ile izleyicilerden tam not almayı başarmıştı. Şu an ise Ayak İşleri dizisi için hazırlıklara devam ediyor.

Caner Özyurtlu 

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu pek çok yapımda yer aldı. İlk kez Dadı dizisi ile ekran karşısına geçen oyuncu Ulan İstanbul, Deli Saçması gibi yapımlarda da yer aldı. Caner Özyurtlu’nun şimdilik hangi karakteri canlandıracağı bilinmiyor.

Murat Güven Akpınar

Güven Akpınar, 1988’de Ardahan’da dünyaya gözlerini açtı. Akpınar, İstanbul Üniversitesi devlet konservatuarı tiyatro bölümünde eğitim almıştır. İlk olarak Suskunlar adlı dizi ile ekranlara gelmiştir. Sonrasında Urfalıyam Ezelden, Boynu Bükükler ve İstanbullu Gelin gibi yapımlar da yer almıştır.

Ayak İşleri ne zaman başlayacak?

Çalışmalara devam eden dizinin hazırlıkları bittikten sonra 2021 yılının Mayıs veya Haziran ayında çekimlere başlanması bekleniyor. Ayak İşler’nin başlama tarihi henüz tam olarak bilinmemektedir.

Ayak İşleri nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri henüz başlamasa da İstanbul’da yapılacağı düşünülüyor. Son dönemde pandemiden dolayı uygulanan tedbirler gereği şehirlerarası yolculuklara izin verilmeyişi nedeniyle birçok dizi İstanbul’da, özellikle de Beykoz’da bulunan dizi film platosunda çekiliyor.



Son Güncelleme: 12.02.2022 08:20
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