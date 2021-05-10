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Ayak İşleri dizisi ne zaman başlıyor? Gain Ayak İşleri dizi konusu ve oyuncu kadrosu

Gain platformunda seyirci karşısına çıkacak olan yeni dizi Ayak İşleri'nin yayın tarihi ortaya çıktı. 'Ayak İşleri dizisi ne zaman başlıyor?' sorusunun yanıtına ve dizi konusu ile oyuncu kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:15
Ayak İşleri dizisi ne zaman başlıyor? Gain Ayak İşleri dizi konusu ve oyuncu kadrosu
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Dijital platform Gain’de ekranlara gelecek olan yeni dizi Ayak İşleri için geri sayım devam ediyor. Başrollerde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın oynadığı dizinin yayın tarihi belli oldu.

Ayak İşleri dizisi ne zaman başlıyor?

Komedi ve aksiyon türündeki dizi olan Ayak İşleri’nin senaryosunu Caner Özyurtlu ve Volkan Öge beraber kaleme alırken, yönetmenliğini Caner Özyurtlu yaptı. Her bir bölümünde farklı konuk oyuncuların rol alacağı Ayak İşleri’nin ilk 3 bölümünün konuk oyuncuları ise Sarp Akkaya, Esra Ruşan ve Sarp Apak oldu.

Ayak İşleri dizisi ilk 3 bölümüyle 12 Mayıs Çarşamba günü Gain’de izleyici karşısına çıkacak.

Ayak İşleri dizisi konusu nedir?

Görev odaklı maço Vedat ve politik doğruculuğa kafayı takmış Z kuşağı Evren’in yanında çalıştıkları zengin iş adamının ufak tefek işlerini halletmeye çalışırken düştükleri durumları, kıvrak bir komedi diliyle anlatan dizi, ayrıca aksiyon sahneleri ile de teknik anlamda da üstün bir iş olarak dikkat çekecek gibi duruyor.

Köpek kaçırmaktan apartman toplantısına katılmaya, hepsi birbirinden “ciddi” ayak işlerini yerine getirmeye çalışan Evren ile Vedat’ın her bölümde birbirinden değerli sürpriz konuk oyuncularla beraber maceraları, hem komedi hem aksiyon sevenleri ekrana kilitleyecek.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:15
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Ayak IşleriGainÇağlar Çorumlu
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