Avrupa Yakası geri mi dönüyor

09 Temmuz 2021 Cuma 17:42
2004-2009 yılları arasında ATV ekranlarından yayınlanan ve dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası
hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen
platformunda Avrupa Yakası’nın yeniden yayınlanabileceği iddia edildi.
Öte yandan Exxen’de daha önce Sihirli Annem gibi eski dizilerin yeniden yayınlandığı biliniyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Gülse Birsel’in üstlendiği Avrupa Yakası dizisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala çok seviliyor.
Son Güncelleme: 09.07.2021 17:42
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