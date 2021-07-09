Avrupa Yakası geri mi dönüyor

2004-2009 yılları arasında ATV ekranlarından yayınlanan ve dönemin en sevilen dizilerinden biri olanhakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kurduğuplatformunda Avrupa Yakası’nın yeniden yayınlanabileceği iddia edildi.

Öte yandan Exxen’de daha önce Sihirli Annem gibi eski dizilerin yeniden yayınlandığı biliniyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Gülse Birsel’in üstlendiği Avrupa Yakası dizisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala çok seviliyor.