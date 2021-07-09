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Avrupa Yakası geri mi dönüyor

Bir döneme damga vuran komedi dizisi Avrupa Yakası geri mi dönüyor iddiası gündem oldu. Gülse Birsel’in yönetmenliği üstlendiği Avrupa Yakası dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Yakası Exxen’de yayınlanabilir.

09 Temmuz 2021 Cuma 17:42
Avrupa Yakası geri mi dönüyor
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2004-2009 yılları arasında ATV ekranlarından yayınlanan ve dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformunda Avrupa Yakası’nın yeniden yayınlanabileceği iddia edildi.

Öte yandan Exxen’de daha önce Sihirli Annem gibi eski dizilerin yeniden yayınlandığı biliniyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Gülse Birsel’in üstlendiği Avrupa Yakası dizisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala çok seviliyor.


Son Güncelleme: 09.07.2021 17:42
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Anahtar Kelimeler:
ExxenGülse BirselAvrupa Yakası
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