Avrupa dergilerinden gurur verici paylaşımlar! Der Spiegel’den sonra Time da yayınlandı!

Kısa zaman öncesinde Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ABD Pfizer markalı ilaç şirketi ile kurucusu Uğur Şahin ve eşi BioNTech ile çıkarılan, Kovid-19 aşısı için dünya üzerinde birçok ülkede konuşulmaya devam ediyor.

Dünyanın en ünlü dergilerinde fotoğrafları yayınlanan Uğur Şahin ve Özlem Türeci Türk vatandaşları olarak Türkiye gururlanmaya devam ediyor.

Almanya’da haftalık dergi olarak yayınlanan Der Spiegel Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin fotoğraflarını kapak kısmında yayınlandı. Dünyaca ünlü bir diğer ABD yapımı dergi ise TİME’da 'The Year Ahead' özel sayısında ise "Aşı Devrimi" manşetiyle kapakta Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verdi.







Aşılar Dünya’da kabul gördü ve onaylandı

Bu zorlu süreçte yüzümüzü güldüren ve Türkiye'yi gururlandıran Türk çift aşıları oldukça başarılı bir şekilde dünyada insanlara vurulmaya başlandı. Mutasyonlara bile etki eden bu aşı dünyada kabul görüldü.