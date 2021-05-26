Avlu dizisi yeniden mi başlayacak? Avlu dizisinde flaş gelişme

Yayınlandığı dönemde çok beğenilen Avlu dizisi hakkında şaşırtan haber geldi. 2018-2019 seneleri arasında ekranlara gelen dizi iki sezon sonrasında aniden bitmişti. Dizinin fanlarını mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Avlu dizisi tekrar mı başlıyor?

Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan uyarlama dizi, hapishanede mücadele eden birbirinden farklı kadınların hikâyesini konu alıyordu. Fenomen diziden şaşırtan haber geldi. Başrollerinde Demet Evgar ve Ceren Moray’ın bulunduğu dizinin her bölümü çok ses getirmişti. Dizinin tekrar başlayacağı gündem oldu.

Devam projesi bekleme aşamasında

Dizinin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse yer alıyordu. 2 sezon boyunca çok sevilen dizinin devamının çekileceği gündemde. Dizinin yapımcısı ve oyuncuları tarafından devam ettirilmek istendiği fakat herhangi bir kanala satış gerçekleşmediği için projenin beklediği öğrenildi.

Avlu dizisinin konusu

Deniz, uzun süredir eşinden şiddet gören bir kadındır. Bir gece evinden bağırık sesleri ve bir el silah sesi duyulur. Deniz kavga esnasında kocasını vurduğu sebebiyle tutuklanır.

Cezaevine gelen Deniz, kızını arayıp her şeyi öğrenmek ister. Ancak içeride kendi kuralları ve tarafları olan iki kadın vardır: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekmek ve gücünü arttırmak ister. Deniz ise hiçbir suça ve belaya bulaşmadan en kısa sürede buradan çıkmak ister.

Oyuncu kadrosu

Demet Evgar

Ceren Moray

Nursel Köse

Kenan Ece

Avlu dizisi, Avustralya yapımı olan Wentworth dizisinden uyarlanmıştır. Dizi, 30 Mayıs 2019 tarihine kadar Perşembe akşamları 2 sezon yani 44 bölüm yayınlanmıştır.