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Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Demet Evgar Avlu dizisi ile dönüyor!

Avlu dizisi 2018 senesinde Star TV'de yayınlanmaya başladı. 2 sezon boyunca Star TV'de yayınlanan dizinin hayran kitlesi çok fazladır. Dizinin hayranları ,Avlu'nun devamının çekilmesini bekliyor. Bir iddiaya göre ,Avlu dizisi dijital platformda yayınlanmaya başlayacak. Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Avlu dizisi başlarsa Demet Evgar, ekranlara Avlu dizisiyle dönecek. İşte Avlu dizisi hakkında merak edilenler...

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:30
Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Demet Evgar Avlu dizisi ile dönüyor!
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Avlu dizisi

Dizinin başarılı oyuncuları, hapishanedeki şiddet sahneleri gişe rekorları kıran bir etki yaratarak aksiyon sahnelerini muhteşem performanslarıyla seyirciye aktardı. Dizinin sonu hayranlarını çok üzdü. Oyuncu kadrosunun ve dizinin hikayesinin yüksek oranda değerlendirilmesinin yanı sıra dizinin dijital ortamda yeniden başlayacağı söylentileri de yayılmaya başladı. 2. sezon boyunca ekranlara geldi . Dizide Demet Evgar, Nursel Köse ve Ceren Moray gibi oyuncular yer alıyor. Demet Evgar'ın performansı büyük beğeni topladı. Oyuncunun canlandırdığı Deniz rolü büyük beğeni topladı. Bu dizide Azra'nın rolü de yoğun ilgi gördü ve her oyuncu beğeni topladı. Ceren Moray, Azra'nın rolünü çok güzel canlandırmış. Öte yandan Kudret'in rolü Nursel Köse'nin performansı nedeniyle büyük ilgi gördü. Avlu dizisinin hayranları dizinin dijital platformlarda yayınlanmasını bekliyor.

Avlu dizisinin konusu

Demet Evgar kocasından aşırı şiddet görmüş bir kadındır. Deniz'in kızının babasını vurup öldürdüğü yine şiddetli bir geceydi. Ecem taşındıktan sonra her şey değişecektir. Deniz kızı için her şeyi üstlenmiştir.

Hapishaneye gönderilen Deniz, orada Azra ve Azra'nın arkadaşlarıyla tanıştı. Azra  ve Kudret ile tanışan Deniz, burada oldukça hareketli günler geçirdi. Öte yandan Nilgün başka bir cezaevinde tutukluydu ve olayı bildirdi, yönetici Nihal Azra'yı kontrol edemedi ve Kudreti'yi Azra'nın bulunduğu yere gönderdi. Kudret, Deniz'i kendisine getirmek istedi ama reddedildi ve çok kızdı. Deniz'in eşi şikayetini geri çekti ama artık Deniz için çok geçti. Deniz'in durumu değişir, Azra ile Kudret arasında çıkan bir savaşta yakalanır. Müdür Nihal bu dönemde öldürüldü.

Tüm tutuklu ve gardiyanlar, Deniz'i Müdür Nihal’in yanında görür  ve cinayet Deniz'e düştü. Mahkemeye çıkan Deniz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Son Güncelleme: 02.06.2021 11:30
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