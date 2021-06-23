Avika Gor kim, kaç yaşında? Avika Gor hayatı!

Yengeç burcu olan güzel oyuncu Avika Gor, 30 Haziran 1997 Hindistan Mumbai doğumludur. Baba adı Chetna Gor, anne adı ise Sameer Gor olan oyuncunun boyu 1.68 cm’dir. 2008 yılında Hindistan’da yayınlanan Balika Vadhu adlı diziyle beraber büyük bir çıkış yaşamıştır. Oyuncu, şimdilerde ülkemizde Kanal 7 ekranlarında seyirci ile buluşan İkimizin Yerine adlı dizide canlandırdığı Anandi karakteri ile ekranlara geliyor.

Aslen Hindistanlı olan Gor’un ana dili olan Gujarati (Guceratça), ülkesinde tanınan yirmi iki resmi dilden bir tanesidir.

2008 – 2009 – 2010 – 2014 yıllarında en iyi çocuk oyuncu seçilmiştir. Hint TV Akademisi ödüllerini üç defa kazanmıştır. Oyuncu bir defa da Güney Hindistan Uluslararası Fil Ödülleri’nde ödül almaya hak kazanmıştır.