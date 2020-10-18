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Avenue 5 2.sezon ne zaman çıkacak? HBO Avenue yeni sezon konusu ve oyuncuları

HBO platformunda ilk sezon finalini yapan Avenue 5 2. sezon ne zaman çıkacağı belli oldu. HBO Avenue yeni sezon konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

18 Ekim 2020 Pazar 17:13
Avenue 5 2.sezon ne zaman çıkacak? HBO Avenue yeni sezon konusu ve oyuncuları
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Avenue 5 dizisi 19 Ocak 2020’de HBO platformunda yayın hayatına başladı. İlk sezonu 9 bölümden oluşan Avenue, 15 Mart’ta sezon finali yapmıştı. Armando Lannucci yaratıcılığında izleyicilerle buluşan komedi ve bilim-kurgu türündeki dizide Hugh Laurie, Josh Gad ve Zach Woods rol alıyor. İlk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanan diziye ikinci sezon için onay çıktı.

Avenue 5 dizisinin konusu ne?

Dr. House dizisiyle hayatımıza giren Hugh Laurie, dizide bir uzay turizmcisi olarak karşımıza çıkıyor. 40 yıl sonraki gelecekte geçen komedi dizisinde Laurie, yolcularıyla Avenue 5 adlı gemide uzayda yolculuk yapan bir kaptana hayat veriyor. Günümüzden tam 40 yıl sonrasında geçen dizide gezegenlerarası yolculuğa vurgu yapılıyor. Ryan Clark, yolcularla güzel bir seyahat yapma planı yaparken geminin rotasının kontrolden çıkmasıyla işler karışır.

Avenue 5 oyuncuları

Hugh Laurie – Ryan Clark

Josh Gad – Herman Judd

Zach Woods -Matt Spencer

Rebecca Front – Karen Kelly


Suzy Nakamura – Iris Kimura

Lenora Crichlow -Billie McEvoy

Nikki Amuka-Bird – Rav Mulcair

Ethan Phillips – Spike Martin

Himesh Patel – Jordan Hatwal

Jessica St. Clair – Mia

Kyle Bonheimer – Doug

Avenue 5 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

HBO’dan ikici sezon onayı alan Avenue 5’in yeni sezonunun 2021’in ilk aylarında izleyicilerle buluşması bekleniyor.




Son Güncelleme: 18.10.2020 17:13
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Anahtar Kelimeler:
Avenue 5Hbo
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