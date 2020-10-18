Avenue 5 2.sezon ne zaman çıkacak? HBO Avenue yeni sezon konusu ve oyuncuları

Avenue 5 dizisi 19 Ocak 2020’de HBO platformunda yayın hayatına başladı. İlk sezonu 9 bölümden oluşan Avenue, 15 Mart’ta sezon finali yapmıştı. Armando Lannucci yaratıcılığında izleyicilerle buluşan komedi ve bilim-kurgu türündeki dizide Hugh Laurie, Josh Gad ve Zach Woods rol alıyor. İlk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanan diziye ikinci sezon için onay çıktı.
Avenue 5 dizisinin konusu ne?
Dr. House dizisiyle hayatımıza giren Hugh Laurie, dizide bir uzay turizmcisi olarak karşımıza çıkıyor. 40 yıl sonraki gelecekte geçen komedi dizisinde Laurie, yolcularıyla Avenue 5 adlı gemide uzayda yolculuk yapan bir kaptana hayat veriyor. Günümüzden tam 40 yıl sonrasında geçen dizide gezegenlerarası yolculuğa vurgu yapılıyor. Ryan Clark, yolcularla güzel bir seyahat yapma planı yaparken geminin rotasının kontrolden çıkmasıyla işler karışır.
Avenue 5 oyuncuları
Hugh Laurie – Ryan Clark
Josh Gad – Herman Judd
Zach Woods -Matt Spencer
Rebecca Front – Karen Kelly
Lenora Crichlow -Billie McEvoy
Nikki Amuka-Bird – Rav Mulcair
Ethan Phillips – Spike Martin
Himesh Patel – Jordan Hatwal
Jessica St. Clair – Mia
Kyle Bonheimer – Doug
Avenue 5 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?
HBO’dan ikici sezon onayı alan Avenue 5’in yeni sezonunun 2021’in ilk aylarında izleyicilerle buluşması bekleniyor.