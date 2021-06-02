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Avatar, liderlik tahtını Avengers: Endgame’den geri aldı

Avatar ile Avengers: Endgame arasındaki gişe rekorları savaşı 2019 yılından beri durmaksızın devam ediyor. Son olarak gişedeki tahtını Avengers: Endgame’e kaptıran Avatar 3 yıldan sonra tahtına tekrar kavuştu ve gişe rekortmeni oldu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:34
Avatar, liderlik tahtını Avengers: Endgame’den geri aldı
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James Cameron ile Marvel arasındaki gişe rekor savaşları, 2019 yılında Avengers: Endgame’in vizyona girişi ile başlamıştı. Endgame, bu zamana kadar ki en büyük gişe yapma unvanını sadece birkaç ay içinde Avatar’dan almayı başarmıştı. Şimdilerde ise Avatar gişe tacına yeniden kavuştu. Cameron, Avatar filmini Çin’de ikince defa gösterime sunarak, Avatar’ı tacına kavuşturdu.

Marvel ekibi ise nezaket gösterip yönetmen James Cameron ile yapımcı Jon Landau’u kutlayarak, mesajlarının sonuna Iron Man anısına “Sizi 3000 kez seviyoruz” notunu eklediler.

2019 yılında Anthony ve Joe Russo’nun aracılığı ile çekilerek Marvel aracılıı ile gösterime sunulan Avengers: Endgame’in gişe 1. olup Avatar’ı geçmesi yapılan kampanyaların sayesinde olmuştu.  Bu rekorun kırılması için özellikle Russo Kardeşler seyirciyi sürekli olarak sinema salonlarına davet etmişti. Şuanda ise Avatar tekrardan tahtına kavuştu. Ancak bu Marvel ekibinin bir hamle yapmayacağı anlamına gelmez. İlerleyen zamanlarda Avengers: Endgame’in tekrardan gösterime girip girmeyeceğini hep beraber göreceğiz.

20th Century Fox’un elinde olan ve şirket devri sebebi ile Disney’e geçen Avatar’ın serisine dört yeni film daha ekleniyor. Avatar 2 – 16 Aralık 2022’de, Avatar 3 – 20 Aralık 2024’de, Avatar 4 – 18 Aralık 2026’da, Avatar 5 – 22 Aralık 2028’de seyirci ile buluşacak. 2. filmin kadrosunda ise Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigouney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao, Giovanni Ribisi, Eddie Falco, Kate Winslet, Oona Chaplin, Vin Diesel ile Michelle Yeoh bulunuyor.


Son Güncelleme: 02.06.2021 16:34
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Anahtar Kelimeler:
AvatarAvengers:endgameLiderlikTahtı
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