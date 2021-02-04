Avatar 2 filmi ne zaman vizyona girecek? Avatar 2 konusu ve oyuncu kadrosu

Avatar 2 Filminin Konusu Ne? Avatar 2 Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek? Avatar 2 Filminin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Avatar filmi hayranları filmin 2. Serisinin ne zaman vizyona gireceğini ve konusunun ne olacağıyla beraber filmde hangi usta oyuncuların rol alacağını merakla araştırmaya başladılar.

Avatar 2 filminin vizyon tarihi belli oldu! 2009 tarihinde ilk filmi izleyici ile bulaşan Avatar 10 yıl boyunca en çok izlenen ve hasılat yapan film oldu. Gişede rekorlar kıran bir film serisi ile siz değerli dizi ve film severlerin karşısındayız. Avatar serisinin ikinci filminin vizyon tarihi belli oldu. İlk filmi yayınlandığı günden itibaren hem gişe de hem de dijital dünyada sayısız izlenmeyle rekorlara doğru koşmaya devam ediyor. Büyük bir aksiyonu içerisinde barındıran filmin bu serisinde büyük bir olaylar serüveni izleyiciyi bekliyor.

Fantastik bir dünyaya açılan Avatar filmini izleyenler kendilerini Avatar gibi hissedecekler. Oldukça iddialı olan Avatar filmi, 2021 yılında fantastik konulu filmler arasında yer alacak olması izleyicileri oldukça sevindirdi. Avatar 2’nin fragmanının yayınlanmasının ardından filmin hayranları heyecanlı bir şekilde filmin vizyona girmesini bekliyorlar.

Avatar 2 Filminin Konusu Nedir?

Eşi benzeri olmayan harika olan bir film ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan Avatar 2 filmi, kurgu ustaları tarafından üretilmiş olan senaryosuyla izleyenlerle buluşuyor. Oldukça başarılı olan başyapıt izleyenlerle 2. Serisiyle buluşmayı bekliyor. Pek çok usta oyuncuyu içinde barındıran Avatar 2 filminin konusu ise, Sully ve ailesinin bir arda durma öyküsü konu alınan filmde, Jake ve Neytiri aile olur. Evlerinden olan ve başka yerlere gitmeye zorlanan halk Pandora dışında kalan bölgeleri keşif etmeye başlarlar. İnsanlar ve Avatarlar arasında sonu gelemeyen bir savaş ortasında en çok zarar gören ise yarım kalan aşklar olur. Kutsal mekanları ve evleri harap edilen halkın, evlerinden kaçmak zorunda kalmalarıyla sonu gelmeyen bir serüven başlar.

Avatar 2 Filminin Oyuncu Kadrosunda Kimler Olacak?

Üç boyutlu sinema tekniğiyle üretilen ve çekilen film, ilk yayınlandığı zamanlarda da gişe rekorları kırmayı başarmıştır. Fakat 2019 yılında Marvel Stüdyonun yapımını üstlendiği Avengers yapımı Avatar filmini hasılatıyla geçerek, Avatar’ın en çok gişe yapan film başarısını elinden almıştır. Bilim kurgu ve fantastik türde oluşturulan eşi benzeri olmayan Avatar’ın 2.nci serisinde rol olacak olan usta oyuncular ise;

Zoe Saldana (Neytiri)

Sam Worthington ( Jake Sully )

Kate Winslet ( Ronal )

Sigouney Weaver

Stephen Lang ( Albay Quaritch )

Cliff Curtis ( Tonowari )

Vin Diesel

C. C. H. Pounder ( Moat)

Oona Chaplin ( Varang)

Joel David Moore ( Norm Spellman)

Michelle Yeoh ( Dr. Karina Mogue )

Edie Falco ( General Ardmore)

Giovanni Ribisi ( Parker Selfridge )

Jemaine Clement ( Dr. Lan Garvin)

Jamie Flatters ( Neteyam)

Filip Geljo ( Aonung)

Britain Dalton ( Loak)

Matt Gerald ( Lyle Wainfleet)

Jack Champion ( Javier Socorro )

Trinity Bliss ( Turktrey)

Avatar 2 Filmi Ne Zaman Vizyona Giriyor?

Avatar 2, fragmanının yayınlanmasının ardından, 2020 yılında vizyona girmesi beklenirken, bütün dünyayı kaplayan ve etkisi altına alan Koronavirüs salgınından dolayı vizyon tarihinde değişiklik yapıldı. Avatar 2 filmi oldukça başarılı olması beklenen filmler arasında yer alacağı düşünülen bir film olacaktır. Avatar 2 filmi 7 Aralık 2021 tarihinde gösterime girecektir. Herkesin beğeniyle ve severek izleyebileceği bir film olacağından hemen hemen herkese hitap edecek olan Avatar 2 filmi izlenmesi gereken filmler arasında yer alıyor.

https://youtu.be/yUXd-enstO8