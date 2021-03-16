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Audrey belgeseli konusu ve oyuncuları

14 Mart 2021 tarihinde Netflix Türkiye'de yayınlanmaya başlayan Audrey Belgeseli'nin konusunu ve oyuncu kadrosunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 11:04
Audrey belgeseli konusu ve oyuncuları
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Holltwood’un yıldız oyuncularından biri olan Audrey Hepbun’un hayatının anlatıldığı belgesel, 15 Aralık 2020 yılında vizyona girdi. Koronavirüs salgını sebebiyle sinemalarda kısa süre yer alan belgeseli dijital platform Netflix satın aldı. Belgesel 14 Mart 2021 tarihinde Netflix Türkiye’de yayınlanmaya başladı. 1saat 40 dakika süren belgeselin IMDb puanı ise 7.3’tür.

Audrey Belgeseli konusu ne?

Belgesel, yıldız oyuncu Audrey Hepbun’un daha önce hiç ortaya çıkmamış görüntülerini ve özel hayatıyla ilgili röportajlara yer veriyor. Belgesel, çocuk yaşlarda Hollanda’da Nazi baskısında yaşayan Audrey Hepbun’un önek alınması gereken bir hayata nasıl sahip olduğu, oyunculukta nasıl yıldızlaştığı ve nasıl moda ikonu haline geldiğini anlatıyor.

Audrey Belgeseli oyuncuları

-Robin Ager

-Michael Avedon

-Emma Hepbun Ferrer

-Sean Hepbun Ferrer

-Alessandra Ferri

-Francesca Hayward

-Clare Waight Keller

-Keira Moore

-Mira Ungaro



Son Güncelleme: 16.03.2021 11:04
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Anahtar Kelimeler:
Audrey BelgeseliAudrey HepburnNetflixNetflix TürkiyeAudrey Belgeseli Oyuncuları
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