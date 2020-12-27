ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın konusu ne, hikayede ne anlatılıyor?

ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisi ne anlatıyor? Olay hikayesi nedir? Soruların yanıtı haberimizde.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün bulunduğu Maraşlı dizisi konusu ve hikayesiyle dikkat çekiyor.

Maraşlı dizisinin konusu nedir? Neyi anlatıyor?

Alina Boz ve Burak Deniz’in başrollerini oynadığı Maraşlı dizisi, Maraşlı adındaki bir karakterin hayatını anlatmaktadır. Kahramanmaraşlı olan bu karakteri Burak Deniz canlandırmaktadır. Alina Boz ise Mahur karakterine hayat vermektedir. Dizi aksiyonlu sahneleriyle kısa sürede büyük bir seyirci kitlesi kazanmıştır. Dizinin ana çerçevesi ise Mahur ile Maraşlı’nın aşkıdır.

Eskiden asker olan Maraşlı artık sarraf olarak hayatına devam etmek ister. Dükkanına müşteri olarak gelen Mahur’un başına üzücü bir olay gelir ancak Maraşlı onu bu durumdan kurtarır. Kızı hasta olan Maraşlı birçok olaya bulaşır. Kızının eskisi gibi sağlıklı olması için elinden geleni yapar ancak bazı şeyleri unutmaz. Kızı vurulduğu için intikam almak ister.