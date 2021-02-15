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ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler

ATV ekranlarında yayına başlayacak olan Kardeşlerim dizisi hakkında şimdiden merak edilenler araştırılmaya başladı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen ve başarılı kadrosuyla beklentiyi oldukça yükselten dizi ve konusu itibari ile ilgi çeken dizi, dört gözle bekleniyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:47
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
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Kardeşlerim Dizisi Oyuncuları ve Özyapıları

ATV ekranlarında yeni gösterime girecek olan Kardeşlerim isimli dizi, daha yayın hayatına başlamadan ilgileri üzerinde topladı. Merak uyandıran dizi hakkında pek çok bilinmeyen bulunmakla birlikte izleyiciler dizi hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladılar. Bizler de izleyicilerin merak ettiği, araştırdığı ATV kanalının yeni dizisi Kardeşlerim dizisi hakkında bilinmeyenleri derledik.

Dizinin konusu

Dizinin konusu olarak bilinenler şunlardır ki; dizide birliklerini ve beraberliklerini güçlü tutan/tutmaya çalışan kardeşlerin hikayesi ekranlara yansıyacak. Zor zamanlarını birlikte geçiren, zorlukların üstesinden hep birlikte gelen bu ailenin hikayesi şimdiden merak uyandırdı.

Dizinin özeti olarak, anne ve babalarını kaybeden kardeşlerin yaşama tutunma çabalarının hikayesi vardır diyebiliriz.

ATV ekranlarını süsleyecek olan 2021 tarihinde yayına girecek olan dizinin yapımcılığını üstlenen şirket NGM Yapım Şirketi olacak. Yönetmen koltuğunda oturan isim ise Serkan Birinci’dir. Gül Abus Semerci’nin kaleminden çıkan bu yapım, hem oyuncu kadrosuyla hem de konusu ile kafalarda soru işareti oluşturarak heyecanla beklenmesine sebep oldu.

Peki bu dizinin oyuncuları kimler?

-Ahu Yağtu

-Halit Özgür Sarı

-Su Burcu Yazgı Coşkun

-Celil Nalçakan

-Fadik Sevin Atasoy

-Recep Usta

-Cihan Şimşek

-Onur Seyit Yaran

-Cüneyt Mete

-Yiğit Koçak

-Melis Minkari

-Güzin Alkan

-Gözde Türker

-Damla Su İkizoğlu

-Aylin Akpınar

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:47
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Anahtar Kelimeler:
ATVKardeşlerimSerkan Birinci
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