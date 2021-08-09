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ATV'nin Yeni Dizisi Başlıyor!

ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Kanalın bu yaz başlayan sayılı dizilerinden biri olacak. İkimizin Sırrı dizisi, Pazar akşamları yayınlanan Baş Belası dizisinin yerini aldı. Dizi daha başlamadan iddiasını ortaya koydu.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:56
ATV'nin Yeni Dizisi Başlıyor!
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ATV ekranlarında bu akşamdan itibaren yepyeni bir dizi başlıyor. Normalde Cuma günü yayınlanması beklenen dizi kanal tarafından alınan bir kararla Pazar gününe, yani bugüne alındı. Pazar günleri ekranda görmeye alıştığımız Baş Belası dizisi ise yayın gününü değiştirdi. Cuma günü ekranlardaki yerini alacak olan Baş Belası dizisi reytinglerden hiçbir şey kaybetmedi. Yeni çıkan dizi de aynı başarıyı yakalayabilecek mi merak konusu.

İkimizin Sırrı dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayına girecek. Merakla beklenen dizi, bu yaz başlayan dizilerin aksine romantik komedi türünde değil de, dram türüyle ekranlardaki yerini alacak. Dizi, etkileyici hikayesi ile izleyicileri ekranlara kilitlemeyi hedefliyor.

İkimizin Sırrı Dizi Konusu

Neva Canpolat, daha yedi yaşındaki kızı Hayal ile birlikte ayakta kalma mücadelesi vermek zorunda kalan bir annedir. Kızını anlattığı güzel masallarla ve iyi hikayelerle büyütmektedir. Her şey yolunda giderken, bu mutlu hikaye anne-kızın peşine düşen kötü adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.


Son Güncelleme: 09.08.2021 17:56
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