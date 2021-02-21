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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!

Son dönemde oyuncu kadrosunda ayrılıklar ile gündemde yer alan Bir Zamanlar Çukurova’da yine ayrılık rüzgarları esiyor. Yılmaz’ın ölümüyle beraber zaten izleyicilerden büyük tepki toplamışken bu duruma artık son verilmesi gerektiği söyleniyor.

21 Şubat 2021 Pazar 21:03
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
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Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmazını dizinin kadrosundan ayrılmasıyla birlikte herkesin şoka uğradığı gibi seyircilerin üzerinde bir o kadar etkisini bırakmış ve sevenleri tarafından tepki toplamıştı. Yılmaz’ın beklenmedik bir şekilde diziden ayrılmasıyla zaten tepkilerin hedefi haline gelen dizide bir ayrılık daha gündemde yer alıyor.

Henüz sadece söylenti olmuş olsa da dizide oluşan gidişat oyuncunun ayrılacağı sinyallerini veriyor.

Dizinin hayranları ayrılığı merak ederken, o kişinin Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu olduğu belirtildi.

İntihar ederek veda edeceği söyleniyor

Dizide sevilen karakter olan Yılmaz’ın ölmesi sonrasında ondan kalan miras ile çok iyi bir hayatı olacağını düşünen Behice’nin bütün planı alt üst olmuştu.

Behice, Yılmaz’dan kalan tüm mal varlığını sattığını öğrenmiş ve kendisine bir şeyin kalmadığını duyunca dünyası başına yıkılmıştı.

Bununla beraber son zamanlarda sıkıntı çeken Behice’nin diziden intihar ederek ayrılacağı söyleniyor.



Son Güncelleme: 21.02.2021 21:03
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