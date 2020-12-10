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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'daki Konur Alp karakteri kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisindeki önemli karakterlerden olan Konur Alp'in kim olduğu merak ediliyor. Dizide Konur Alp karakterine hayat veren oyuncu performansı ile dikkatleri üzerinde topluyor...

10 Aralık 2020 Perşembe 07:41
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'daki Konur Alp karakteri kimdir?
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ATV ekranlarında uzun süredir yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinin karakterleriyle ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi başarılı yayın hayatını sürdürüyor. Dizi her geçen hafta daha yüksek reyting skorları alarak başarıdan başarıya koşuyor.

Diğer yandan Kuruluş Osman dizisinde Konur karakteri olarak izlenen oyuncunun kim olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Kuruluş Osman dizisinde Konur karakteri yakışıklı oyuncu Eren Vurdem tarafından canlandırılmaktadır.

Eren Vurdem Kimdir?

Eren Vurdem 1988 senesinde Konya’da doğmuştur. Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda Tiyatro bölümünden mezun olan başarılı oyuncu ilk oyunculuk tecrübesi 2009 senesinde ekranlara gelen Hesaplaşma dizisi ile elde etmiştir. Daha sonra İnadına Aşk, Şefkat Tepe, Söz Şubat ve Son Mektup dizilerinin oyuncu kadrosuna katılmıştır.

Kendisinin kariyerinde sıçrama noktası olarak nitelendirilebilecek yapım İnadına Aşk dizisidir. Burada birçok önemli oyuncu ile birlikte rol yapma imkanı bulan Eren Vurdem başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerinde toplamış ve sonrasında kariyerine daha büyük yapımlar ile devam etmiştir. Son dönem içinde Söz dizisindeki Ateş karakteri ile adından söz ettiren Vurdem son olarak Kuruluş Osman dizisinde Konur karakterini canlandırmaya başlamıştır.

Konur Alp Kimdir?

Konur Alp, Türk devletlerinde varlığı göstermiş en önemli komutanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı Devleti’nin Bizans ile olan savaşlarında oldukça önemli bir rol oynayan Konur Alp, Osman Bey’in talimatı ile Sakarya, Akyazı, Mudunu ve Düzce gibi bölgelerin elde edilmesini sağlamıştır. 1326 senesinde Bursa’nın fethi sırasında hayatını kaybetmiştir.



Son Güncelleme: 10.12.2020 07:41
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanATVKonurEren Vurdem
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