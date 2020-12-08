İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

ATV'nin günlük dizisi Beni Bırakma'daki Esin kimdir?

ATV ekranlarında her gün yayınlanan yeni bölümleri ile izleyicilerin sevdiği yapımlardan biri haline gelen Beni Bırakma dizisindeki Esin karakterinin kim olduğu soruluyor. Dizide Esin karakterine Keiko Belir Yarar hayat veriyor...

08 Aralık 2020 Salı 21:00
ATV'nin günlük dizisi Beni Bırakma'daki Esin kimdir?
Takip Et:

ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve gündelik diziler arasında en çok izlenen yapımlardan olan Beni Bırakma dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide izlenen ve önemli karakterlerden biri olarak karşımıza çıkan Esin karakteriyle ilgili meraklı sorular sorulmaya başlandı.

Beni Bırakma Esin kimdir?

Beni Bırakma dizisindeki Esin karakteri paraya son derece önem gösteren birisidir. Tüm davranış ve hareketlerine yön veren para arzusu onun insanlarla olan ilişkilerini de etkilemektedir. Cansu’nun annesi olarak izlenen Esin karakteri üniversite öğrencisi olan kızını zengin insanlar evlendirmek için elinden geleni yapmaktadır. Dizide Esin karakterine Keiko Belir Yarar hayat vermektedir.

Keiko Belir Yarar kimdir?

Deneyimli oyuncu 1977 senesinde Japonya’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Yarar, daha çok tiyatro alanında tanınmış bir isimdir. İlk defa 2005 senesinde yayınlanan Şöhret dizisi ile dizi deneyimini elde eden Yarar, daha sonra ise Ne Seninle Ne Sensiz dizisinde yer almıştır. Kendisi son olarak 224 bölümde Beni Bırakma dizisinde yer almaktadır.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 21:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVBeni BırakmaEsinKeiko Belir Yarar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!

Popüler Haberler

Beni Bırakma dizisinde Yusuf karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Gökberk Yıldırım)
ATV'nin günlük dizisi Beni Bırakma'daki Esin kimdir?
Beni Bırakma dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Buğra Gündoğdu)
Beni Bırakma dizisinde Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Emine Koyuncular)
Kırmızı Odadaki Doktorun Gerçek Adı Ve Dizileri
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi çekim yerleri
Sol Yanım izlendi mi? Sol Yanım reytingleri
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Survivor Evrim ve Mert arasında aşk mı başlıyor?
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler
Kredi kartı aidatı almayan bankalar ve kredi kartları listesi
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu
Sol Yanım dizisinde Nazlım karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne? Feyza Civelek
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Masumlar Apartmanı Han, geceleri neden çöp karıştırıyor? Han'ın hastalığı ne?
TRT1 Kıbrıs Ada Kışı oyuncu kadrosu
Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının adı nedir? Obsesif kompulsif bozukluk hastalığının tanımı
Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.