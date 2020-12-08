ATV'nin günlük dizisi Beni Bırakma'daki Esin kimdir?

ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve gündelik diziler arasında en çok izlenen yapımlardan olan Beni Bırakma dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide izlenen ve önemli karakterlerden biri olarak karşımıza çıkan Esin karakteriyle ilgili meraklı sorular sorulmaya başlandı.

Beni Bırakma Esin kimdir?

Keiko Belir Yarar kimdir?

Beni Bırakma dizisindeki Esin karakteri paraya son derece önem gösteren birisidir. Tüm davranış ve hareketlerine yön veren para arzusu onun insanlarla olan ilişkilerini de etkilemektedir. Cansu’nun annesi olarak izlenen Esin karakteri üniversite öğrencisi olan kızını zengin insanlar evlendirmek için elinden geleni yapmaktadır. Dizide Esin karakterinehayat vermektedir.

Deneyimli oyuncu 1977 senesinde Japonya’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Yarar, daha çok tiyatro alanında tanınmış bir isimdir. İlk defa 2005 senesinde yayınlanan Şöhret dizisi ile dizi deneyimini elde eden Yarar, daha sonra ise Ne Seninle Ne Sensiz dizisinde yer almıştır. Kendisi son olarak 224 bölümde Beni Bırakma dizisinde yer almaktadır.