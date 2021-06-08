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ATV'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? ATV 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Gündemde büyük yankı uyandıran ATV'de Salı tarihinde ne var? ATV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? ile ilgili olarak merak edilen 8 Haziran 2021 Salı günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. ATV'de Salı tarihinde ne var? ATV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 8 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde derledik.

08 Haziran 2021 Salı 06:02
ATV'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? ATV 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta sonu haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 6 Haziran Pazar yayın akışı


 

  • 07:30

    ATV'de Hafta Sonu

  • 10:00

    Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

  • 12:00

    Bozkır Arslanı Celaleddin

  • 15:50

    Bir Zamanlar Çukurova

  • 19:00

    Haber Bülteni

  • 20:00

    Kim Milyoner Olmak İster?

  • 00:20

    Karanlığın Dişleri 2

  • 03:00

    Yerli Dizi : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
 

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.


Son Güncelleme: 08.06.2021 06:02
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