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ATV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? ATV 27 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı ATV'de Pazar tarihinde ne var? ATV Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 27 Haziran Pazar 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 00:23
ATV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? ATV 27 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var? 27 Haziran 2021 Pazar” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 27 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Hızlı ve Öfkeli
14:35 Maraşlı  
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
22:00 Baş Belası

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında Salı günü gündüz kuşağında yayınlar ATV’de Hafta Sonu ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Nihat Hatipoğlu ile Dizi TV programı yer alırken akşam kuşağında Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekranlara geliyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında Pazar günü Kardeşlerim yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.


Son Güncelleme: 27.06.2021 00:23
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın Akışı IzleATV
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