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ATV'de 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? ATV 26 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan ATV'de Cumartesi tarihinde ne var? ATV Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimize göz atarak ATV'de Cumartesi tarihinde ne var? ATV Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Haziran 2021 Cumartesi 03:02
ATV'de 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? ATV 26 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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ATV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 26 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına ATV’de bugün ne var, ATV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. ATV 26 Haziran 2021 Cumartesi canlı yayın akışı açıklandı. 

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 26 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 MARAŞLI

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 MARAŞLI

00:20 BAŞ BELASI

03:00 AKINCI

05:00 KURULUŞ OSMAN

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında 26 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar ATV’de Hafta Sonu ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile film kuşağı yer alırken akşam kuşağında Kardeşlerim dizisi ekranlara geliyor. 26 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında 26 Haziran 2021 Cumartesi günü Kardeşlerim dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında 26 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

 


Son Güncelleme: 26.06.2021 03:02
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