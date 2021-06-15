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ATV'de 15 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 15 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan ATV'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 15.06.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

15 Haziran 2021 Salı 18:04
ATV'de 15 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 15 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 08:00 de ATV Kahvaltı  Haberleri izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 8 Haziran Salı yayın akışı

  • 08:00

    Kahvaltı Haberleri

  • 10:00

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00

    ATV Gün Ortası

  • 14:00

    Beni Bırakma

  • 16:20

    Esra Erol'da

  • 19:00

    ATV Ana Haber

  • 20:00

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

  • 23:45

    Kardeşlerim

  • 02.25

           Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

  • 05.00

           Kuruluş Osman

ATV 'de yer alan programlara buradan ulaşabilirsiniz.

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.


Son Güncelleme: 15.06.2021 18:04
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