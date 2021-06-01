ATV'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? ATV 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.
Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.
ATV 29 Mayıs Cumartesi yayın akışı
07:30
ATV’de Hafta Sonu
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10:00Malefiz- Yabancı Sinema
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11:55Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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15:45Bozkır Arslanı Celaleddin
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19:00ATV Ana Haber Hafta Sonu
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20:00Yerli Dizi : Kardeşlerim
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00:20Yerli Dizi : Maraşlı
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03:05Yerli Dizi : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
ATV tarihçesi
Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.