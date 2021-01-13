ATV yeni dizisi Kuruluş Osman dizi oyuncuları ve dizi konusu

Kuruluş Osman dizisi ekranların en çok izlenen dizisi konumunda yer alıyor. Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Vatandaşlarımız Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunda bulunan oyuncuları merak ediyor.

NTC Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen Kuruluş Osman dizisinden birçok oyuncu ayrıldığı gibi farklı oyuncular da katılmaktadır. Sevilen dizinin başrollerinde Alma Terziç ve Burak Özçivit yer almaktadır.

Kuruluş Osman Güncel Oyuncu Kadrosu

Burak Özçivit

Nurettin Sönmez

Ragıp Savaş

Alma Terziç

Emre Başalak

Özge Törer

Buse Arslan

Aslıhan Karalar

Açelya Özcan

Emel Dede

Yiğit Uçan

Ayşen Gürler

Seda Yıldız

Abidin Yerebakan

Fatih Osmanlı

Eren Vurdem

Latif Koru

Nizamettin Özkaya

Aykan Yılmaz

Serkan Uzun

Kaan Tutkun

Muharrem Erdemir

Nuray Şerefoğlu

Yalçın Bulut

Doğan Şükrü Arabacı

Elif Cansu Akbıyık

Alper Selan

Emre Kerem Ketenci

Gülüzar Baklacığlu

Kuzey Yücahan

Eray Türk

Baran Tuğra Genç

Recep Yüksel Akyiğit

Kaya Demirkıran

Mehmet Ali Kaptanlar

Metehan Kuru

Selin Deveci

Serkan Tatar

Ahmet Kılıç

Murat Karak

Hazım Körmükçü

Yıldız Kültür

Serhan Onat

Sercan Sert

Yaşar Aydınlıoğlu

Maruf Otajonov

Gökmen Bayraktar

Sezanur Sözen

Kahraman Sivri

Seray Kaya

Umut Karadağ

Ekrem İşpir

Yeşim Ceren Bozoğlu

Seçkin Özdemir

Ahmet Yenilmez

Oğuz Kara

Emin Gürsoy

Bahtiyar Engin

Fatih Ayhan

Erkan Avcı

Kanbolat Görkem Arslan

Kadir Terzi

Alican Albayrak

Atılgan Gümüş

Hazal Adıyaman

Şevket Çapkınoğlu

Çağkan Çulha

Abdul Süsler

Sezgin Erdemir

Kadir Polatçı

Ercan Kabadayı

Ali Sinan Demir

Uğur Aslan

Burak Sarımola

Atilla Güzel

Tolga Akkaya

Kani Katkıcı

İsmail Hakkı Ürün

Eren Hacısalihoğlu

Volkan Başaran

Yurdaer Okur

Çağrı Şensoy

Burak Çelik

Tuğrul Çetiner

Muammer Çağatay Keser

Celal Al

Didem Balçın

Saruhan Hünel

Ayşegül Günay

Mete Deran

Mehmet Sabri Arafatoğlu

Ömer Ağan

Kuruluş Osman Dizisi Konusu

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarını konu edinen dizide Ertuğrul Gazi’den sonra yaşanan gelişmeler ele alınmaktadır. Farklı tekfurların ayağına gidilerek oldukça dostane bir şekilde görüşmeler gerçekleştiriliyor. Kılıcı konusunda hiçbir tereddüde girmeyen Osman Bey, konuşarak çözemediği meseleleri kılıcıyla çözmeye çalışıyor.

Osman Bey, mazlumların gür sesi olmaya söz vermiş, tüm tekfurları bir araya toplamaya yemin etmişti. Bu uğurda Osman Bey ve silah arkadaşları canla başla çalışmaya karar verir. Osman Bey’in zekası ve başarılı stratejisiyle 400 obalık bir milleti koskoca bir imparatorluğa dönüştürecek adımları atıyor.

Farklı yerlere fetihler düzenleyerek gidilen yerde kendisinden yardım isteyenlere yardım etmekte mazur görmez. Savaşmak isteyenlere ise cevabı her zaman evet olacaktır. Dizi şu an Türkiye’nin en çok izlenen yerli dizisi konumunda yer alıyor.