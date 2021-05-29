ATV yeni dizisi Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim çekim mekanları belli oldu

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim, merakla bekleniyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çeken yeni dizi, 20 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak.
Dizinin çekildiği yer
Dizinin çekildiği ilçeler
Dizi, birçok farklı semtte çekilmiştir. İlçeler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizi çekilirken okul, mahalle, sokak, ev gibi mekanlar tercih edildi. Genellikle ailenin yaşamını sürdürdüğü ev ve özel bir okulda çekimler devam etti.
Son Güncelleme: 29.05.2021 19:43