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ATV yeni dizisi Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim çekim mekanları belli oldu

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran ATV yeni dizisi Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim çekim mekanları belli oldu haberi ile ilgili en yeni detaylar 29 Mayıs 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:43
ATV yeni dizisi Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim çekim mekanları belli oldu
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ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim, merakla bekleniyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çeken yeni dizi, 20 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak.

Dizinin çekildiği yer

Kadroda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar yer almaktadır. Dizi, İstanbul’da çekilmektedir.

Dizinin çekildiği ilçeler

Dizi, birçok farklı semtte çekilmiştir. İlçeler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizi çekilirken okul, mahalle, sokak, ev gibi mekanlar tercih edildi. Genellikle ailenin yaşamını sürdürdüğü ev ve özel bir okulda çekimler devam etti.

 


Son Güncelleme: 29.05.2021 19:43
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çekim YeriYeni DiziKardeşlerim
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