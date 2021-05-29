ATV yeni dizisi Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim çekim mekanları belli oldu

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim, merakla bekleniyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çeken yeni dizi, 20 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak.

Dizinin çekildiği yer

Dizinin çekildiği ilçeler

Kadroda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar yer almaktadır. Dizi, İstanbul’da çekilmektedir.

Dizi, birçok farklı semtte çekilmiştir. İlçeler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizi çekilirken okul, mahalle, sokak, ev gibi mekanlar tercih edildi. Genellikle ailenin yaşamını sürdürdüğü ev ve özel bir okulda çekimler devam etti.