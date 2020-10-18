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ATV yeni dizisi Beni Bırakma dizi oyuncuları ve dizi konusu

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan ATV yeni dizisi Beni Bırakma dizi oyuncuları ve dizi konusu haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 18.10.2020 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 21:55
ATV yeni dizisi Beni Bırakma dizi oyuncuları ve dizi konusu
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ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizi günlük dizi olarak izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizilerin arasında yer alıyor. Dizide yeni sezon önce bazı isimlerle yollar ayrılırken, kadroya yeni isimler dahil oldu.

Focus Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide Emrah Akduman, Esengül Aypek, Fatih Gühan, Özlem Boyacı ve Şebnem Gürsoy gibi isimlerle yola devam edildi. Dizi hafta içi her gün saat 14:00’de izleyici karşısına çıkıyor.

Beni Bırakma yeni oyuncuları

Yeni sezonda Beni Bırakma dizinden ayrılan ve diziye devam eden isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Berkay Veli – Emre – Ayrıldı

Merve Üçer – Elif – Ayrıldı

Emrah Akduman – Tarık


Sude Doğar – Sıla – Ayrıldı

Esengül Aypek – Meltem

Onur Aziz Özdemir -Berk

Eda Nur Gülbudak – Gönül

Gökberk Yıldırım -Yusuf

Hazal Eylül Çelik-Firuze

Okan Şenozan



Son Güncelleme: 18.10.2020 21:55
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Anahtar Kelimeler:
ATVDiziBeni Bırakma
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