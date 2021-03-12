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ATV yeni dizisi Akıncı dizi oyuncuları ve dizi konusu

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan ATV yeni dizisi Akıncı dizi oyuncuları ve dizi konusu haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 12.03.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 19:30
ATV yeni dizisi Akıncı dizi oyuncuları ve dizi konusu
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Akıncı dizisi NTC Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak. Bünyesine yeni oyuncular kazandırmaya deva eden Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 

Akıncı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmadı.

Akıncı dizisinin konusu

Kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizide kendilerini Akıncı olarak adlandıran bir grup bulunuyor. Köklerini Osmanlı’dan alarak çeşitli zorlukları ve engelleri aşan Akıncı, Osmanlı’dan bu yana İstanbul’u korumaktadır.

Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Şükrü Özyıldız (Fatih)

Büşra Develi

Deren Talu

Tolga Tekin

Sermet Yeşil

Yıldıray Şahinler



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
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