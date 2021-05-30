ATV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 30 Mayıs 2021 Pazar ATV dizi, film ve programları

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var? 30 Mayıs 2021 Pazar” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 30 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
ATV 30 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı
07:30 ATV' DE HAFTA SONU
10:00 NİHAT HATİPOĞLU
11:45 DİZİ TV
12:35 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN
15:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
00:20 ALEVLERE KARŞI
02:35 EDHO
05:20 KURULUŞ OSMAN
ATV nasıl izlenir?
ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.
ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…
ATV frekans bilgileri
Türksat 4A
Frekans 12054
Polarizasyon yatay
Symbol rate 27500
FEC 5/6
ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 25
D-Smart: 25
Turksat Kablo TV: 23
Tivibu: 24
Turkcel TV+: 24
ATV tarihçesi
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.