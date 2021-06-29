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Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı ATV dizi, film ve programları

Birçok kişinin merak ettiği Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı ATV dizi, film ve programları haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 29-06-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

29 Haziran 2021 Salı 00:02
Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı ATV dizi, film ve programları
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ATV ekranlarında Pazar günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30'da ATV'de Hafta Sonu izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 10.00’da Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet programını izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 27 Haziran Pazar yayın akışı​

  • 07:30 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
  • 11:45 Dizi TV
  • 12:35 Baş Belası
  • 15:35 Kardeşlerim
  • 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
  • 20:00 Baş Belası

 

ATV 'de yer alan programlara buradan ulaşabilirsiniz.

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.


Son Güncelleme: 29.06.2021 00:02
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Atv Ekranlarında Neler VarAtv Canlı Yayın Akışı
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