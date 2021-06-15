İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı ATV dizi, film ve programları

Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı ATV dizi, film ve programları konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 15 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı ATV dizi, film ve programları haberimize göz atarak Haziran 15 Salı tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 12:03
Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı ATV dizi, film ve programları
Takip Et:

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 08:00 de ATV Kahvaltı  Haberleri izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 8 Haziran Salı yayın akışı

  • 08:00

    Kahvaltı Haberleri

  • 10:00

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00

    ATV Gün Ortası

  • 14:00

    Beni Bırakma

  • 16:20

    Esra Erol'da

  • 19:00

    ATV Ana Haber

  • 20:00

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

  • 23:45

    Kardeşlerim

  • 02.25

           Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

  • 05.00

           Kuruluş Osman

ATV 'de yer alan programlara buradan ulaşabilirsiniz.

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.


Son Güncelleme: 15.06.2021 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Ekranlarında Neler VarAtv Canlı Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aylin Aras kimdir?
Aylin Aras kimdir?
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?
Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?
Yılmaz Ceylan kimdir, nerede doğmuştur? Yılmaz Ceylan evli mi? Yılmaz Ceylan kaç yaşında?
Yılmaz Ceylan kimdir, nerede doğmuştur? Yılmaz Ceylan evli mi? Yılmaz Ceylan kaç yaşında?
Ahmet Sezerel kimdir? Usta oyuncunun hayatı
Ahmet Sezerel kimdir? Usta oyuncunun hayatı
Kübra Çamlıbel kimdir? Nerelidir? Kübra Çamlıbelkaç yaşındadır?
Kübra Çamlıbel kimdir? Nerelidir? Kübra Çamlıbelkaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Aylin Aras kimdir?
TJK 15 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2021
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2021
Belediye hangi maddi yardımları sağlamaktadır?
Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Yasak Elma dizi oyuncusu Selin kimdir? Aylin Veziroğlu hakkında bilgiler
Fırat Çöloğlu kimdir? Çöloğlu hangi dizilerde oynadı ?
15 Haziran 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
15 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Star TV canlı yayın akışı 15 Haziran 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
ATV canlı yayın akışı 15 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
15 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.