Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı ATV dizi, film ve programları

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 08:00 de ATV Kahvaltı Haberleri izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.
Hafta içi haberlerinden sonra saat 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyebilirsiniz.
ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz.
ATV 8 Haziran Salı yayın akışı
-
08:00Kahvaltı Haberleri
-
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00ATV Gün Ortası
-
14:00Beni Bırakma
-
16:20Esra Erol'da
-
19:00ATV Ana Haber
-
20:00Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
-
23:45Kardeşlerim
-
02.25
-
05.00
Kuruluş Osman
ATV 'de yer alan programlara buradan ulaşabilirsiniz.
ATV tarihçesi
Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.