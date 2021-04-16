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ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan 2021 Cuma tek parça izle

Ekranların en çok sevilen programlarından biri olan Mügen Anlı ile Tatlı Sert tüm heyecanıyla devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan Cuma programı merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan Cuma programı tek parça izleyebilirsiniz.

16 Nisan 2021 Cuma 13:39
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan 2021 Cuma tek parça izle
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, gündüz kuşağının en çok sevilen programları arasında yer almaktadır. Ekranların en çok sevilen programlarından biri olan Mügen Anlı ile Tatlı Sert tüm heyecanıyla devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan Cuma programı merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan Cuma programı tek parça izleyebilirsiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10:00’da ekranlara geldi.

Salih Demirel cinayete mi kurban gitti?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan Cuma 2021 Tek Parça İzle!

Salih Demirel isimli bir şahıs, Ankara’da 5 gündür aranıyordu. 13 yaşında bir kız bulundu. Müge Anlı ise genç Ebru’nun yanında bir kadının ve iki erkeğin bulunduğunu görmüş oldu. Polis evi bastı ve Ebru’yu aldı. Ebru bir yola çıktı ve bir adres sordu. Sonrasında bu kişi gel ben seni götüreyim deyince sorgusuz sualsiz peşinden gitti.

Sosyal Medya aşkına 623 bin lirasını kaptırdı!

Müge Anlı’da yine ilginç bir olay yaşandı. Yaren Akın 13 yaşındaydı. Arkadaşı ise 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’dı. Yusuf, İstanbul’un Şişli ilçesinde kayboldu. Sonrasında sosyal medyada tanışarak evlenmek istedi. Sevgilisi gerçekte evli çıkınca Arzu Salman sevgilisine tam 623 bin lira kaptırdı. Arzu Salman canlı yayında açıkladı.



Son Güncelleme: 16.04.2021 13:39
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Müge Anlı16 Nisan Cuma
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