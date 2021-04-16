ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan 2021 Cuma tek parça izle

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Salih Demirel cinayete mi kurban gitti?

Salih Demirel isimli bir şahıs, Ankara’da 5 gündür aranıyordu. 13 yaşında bir kız bulundu. Müge Anlı ise genç Ebru’nun yanında bir kadının ve iki erkeğin bulunduğunu görmüş oldu. Polis evi bastı ve Ebru’yu aldı. Ebru bir yola çıktı ve bir adres sordu. Sonrasında bu kişi gel ben seni götüreyim deyince sorgusuz sualsiz peşinden gitti.

Sosyal Medya aşkına 623 bin lirasını kaptırdı!

Müge Anlı’da yine ilginç bir olay yaşandı. Yaren Akın 13 yaşındaydı. Arkadaşı ise 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’dı. Yusuf, İstanbul’un Şişli ilçesinde kayboldu. Sonrasında sosyal medyada tanışarak evlenmek istedi. Sevgilisi gerçekte evli çıkınca Arzu Salman sevgilisine tam 623 bin lira kaptırdı. Arzu Salman canlı yayında açıkladı.