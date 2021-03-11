ATV Müge Anlı başvurusu nasıl yapılır 2021

Haftanın her günü sabah karşımıza çıkan ve evden biri olan ATV'nin gözde programı Müge Anlı ile Tatlı Sert her gün bir başka gizemin çözülmesi için kolları sıvıyor.

Müge Anlı'nın sabah kuşağındaki program reyting seviyelerini alt üst ederek en başta yerini alıyor. Öyleki program izleyenler tarafından da bağımlıklık yapıyor.

Kaybolan bir tanıdığınız varsa, cinayete kurban gitmiş bir yakınınız varsa ya da gerçek ailenizi arıyorsanız ekranlarda çıkabileceğiniz ve sonuç alabileceğiniz en kaliteli program Müge Anlı ile Tatlı Sert programıdır.

9 senedir bizden biri olarak her sabah evimize konuk olan Müge Anlı programının kanıtlanmış yüzde 90 sonuç alma yöntemiyle başvuruları her geçen gün daha da artmaktadır.

Peki, başvuru nasıl olur?

Resmi sitesinden başvuru yapabileceğiniz gibi Whatsapp ihbar hattı üzerinden de başvuru yaparak programa katılım konusunda adımınızı atmış olabilirsiniz.

Başvuru formu ve detaylarını sizlere aktarıyoruz.

Yapmanız gereken, size yöneltilen her soruya şeffaf, dürüst ve gerçek cevaplar vermeniz gerekir. Başvurduğunuz soruna dair çözüm istiyorsanız net ve gerçek bir biçimde anlatmanız, çalışanların da daha doğru ilerlemesini sağlar.

Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru ve ihbar hattı telefon numaraları: 0 212 354 43 25 – 0 212 354 43 26

Müge Anlı ile canlı yayına bağlanmak için:0 212 639 4263 – 0 212 639 50 17

Müge Anlı ile Tatlı Sert WhatsApp numarası: 0535 365 52 52

Müge Anlı programına İzleyici olarak katılım şartları Müge Anlı programına İzleyici olarak katılmak isterseniz de başvuru yapmanız gerekmektedir www.atv.com.tr adresinden Müge Anlı seyirci ol linkiden Müge Anlı Tatlı Sert başvurunuzu yapabilirsiniz.