ATV Maria ile Mustafa neden final yaptı?

Pazar akşamları, ATV ekranlarında izleyici ile bulaşan Maria ile Mustafa dizisinin final yapması, dizinin takipçilerini üzdü. İddiali bir şekilde yayın hayatına başlayan dizi, reyting sonuçlarından bekleneni alamadı ve final yapmak zorunda kaldı.

Maria ile Mustafa neden final yaptı?

ATV ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisi, 17. bölümün ardından final yaptı. Yayınlanan son bölümlere ekranlara veda eden dizinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin final yapma sebebinin, reytinglerin beklenilenin çok altında olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Maria ile Mustafa dizisinin konusu nedir?

Dizi bir aşk hikayesini konu alıyor. Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ve Ürküp’te oldukça tanınan bir ailenin veliahdı Mustafa’nın arasındaki aşkı konu alan dizi, çiftin yaşadığı zorlukları ele alıyor.

Kolombiya’da yaşayan Maria, babasının memleketi olan Kapadokya’ya yıllar sonra gelir. Bu yolculuk sırasında, Mustafa ile tanışır. Birbirine aşık olan çift, aşklarını yaşayacaklarını düşünür ancak yollarına fazlasıyla engeller çıkar.