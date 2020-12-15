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ATV Maria ile Mustafa dizisi ne zaman final yapıyor? Final bölümü tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisi düşük reytingler nedeni ile erken final yapma kararı aldı. Yapılan açıklamalar sonrasında dizisinin hayranları, ATV Maria ile Mustafa dizisi ne zaman final yapıyor? Final bölümü tarihi belli oldu mu? sorularını araştırmaya başladı.

15 Aralık 2020 Salı 20:31
ATV Maria ile Mustafa dizisi ne zaman final yapıyor? Final bölümü tarihi belli oldu mu?
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ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Jessica Mayıs ile Hilmi Cem İntepe’nin görev aldığı Maria ile Mustafa dizisi erken final kararı aldı. Kanal tarafından yapılan açıklamalarda dizinin reytinglerinin düşük olması nedeni ile final yapma kararı verildiği belirtilirken Maria ile Mustafa dizisi 17. Bölüm ile birlikte son bulacak.

NTC Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen Maria ile Mustafa dizisi 17. Bölümde final yapma kararı aldığını açıkladı. Faruk Teber sonrasında yönetmen koltuğuna geçen Bahadır İnce’de diziyi kurtarmak için herhangi bir şey yapamazken diziye sonradan dahil olan isimlerde dikkat çekemedi.

Maria ile Mustafa konusu nedir?

Kolombiya’dan tatil yapmak için gelen Maria’nın Ürgüp’ün tanınmış ailelerinden birisinin oğlu Mustafa’ya aşık olması ikili arasında geçen olaylar anlatılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 20:31
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Anahtar Kelimeler:
ATVMaria Ile MustafaDiziErken Final
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