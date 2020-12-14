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ATV Maria ile Mustafa dizisi final mi yapacak?

Yeni sezonda yayın hayatına ATV ekranlarında başlayan Maria ile Mustafa dizisinden üzücü haber geldi. Maria ile Mustafa dizisi erken final yapma kararı aldı. Bunun üzerine birçok dizi sever, Maria ile Mustafa dizisinin neden final yapacağını merak ediyor. İşte detaylar...

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:06
ATV Maria ile Mustafa dizisi final mi yapacak?
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Yeni sezonda ATV ekranlarına gelen Maria ile Mustafa adlı dizi erken finale gidiyor. Dizinin erken finale gitme nedeni ise beklenen reytinglerin altında kalan düşük izlenme.

 

 

NTC Medya tarafından yapımcılığı yapılan dizide başrolleri; Hilmi Cem İntepe, Jessica Mayıs paylaşıyordu. Onlara eşlik eden diğer oyuncular ise; Tamer Levent, Ezgi Çelik, Hülya Gülşen ve Haki Biçici’ydi.

 

Maria ile Mustafa Neden Erken Final Yapıyor?

Dizi maalesef istenilen reytingleri alamadı. Şuana kadar 15 adet bölümü yayınlanan dizi, yayın hayatı boyunca düşük reytinglerle devam etti. Bunun üzerine ATV erken finale gitme kararı aldı. Yani dizi 17. bölümde final yapacak ve ekranlara veda edecek.   

        

 

Maria ile Mustafa’nın final bölümü ise 27 Aralık Pazar günü saat 20:00’de ATV ekranlarında yayınlanacak!

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 19:06
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