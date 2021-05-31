ATV Maraşlı dizisi savcı Tolga kim? Serhat Parıl hakkında bilgiler

Maraşlı dizisinde savcı Tolga olarak diziye dahil olan oyuncu Serhat Parıl’dır. Son dizisi yine ATV ekranlarında yayınlanan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde Uğur rolüyle izlediğimiz oyuncu Maraşlı dizisi Tolga karakteriyle kariyerine devam ediyor.

‘Bay Yanlış’ dizisinde Tolga Gürdal karakterine can veren oyuncu 1983 İzmir doğumludur. 38 yaşındaki Serhat Parıl, memleketi İzmir’dir.





Üniversite eğitimini İzmir Dokuz Eylül üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü mezunudur. Üniversitede tiyatro ile tanışan oyuncu kariyerine oyunculuk ile devam etmek istemesi üzerine kısa süre öğretmenlik yaptıktan sonra yine aynı üniversitede Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde eğitimi tamamlayan Parıl, pek çok tiyatro oyununda rol almıştır.

İlk dizisi 2011 ‘Babam İçin’ adlı dizide yer alırken daha sonra bir zamanların en popüler dizisi ‘Medcezir’ de Giray karakterine can verdi. Daha sonra ATV ekranlarında ‘Seven Ne Yapmaz’ dizisinde rol alan oyuncu ‘Cesur ve Güzel’ projesinde kendini gösterdi.

Seslendirme işi ile uğraşan Parıl, pandomim konusunda da farklı eğitimler alarak kendini geliştirmiştir.

Serhat Parıl’ın yer aldığı yapımlar

Maraşlı (Savcı Tolga) – 2021

Edho – (Uğur) – 2021

Bay Yanlış (Tolga) – 2020

Bir Aşk İki Hayat (Oğuz) – 2019

Seven Ne Yapmaz (Mehmet) – 2017

Cesur ve Güzel – 2017

Kar (Mahir) – 2017

Medcezir (Giray) – 2013 / 2015

Bir Gevrek Bir Boyoz İki De Kumru (Hristo) – 2013

Soluş (Ulaş) – 2012

Babam İçin – 2011