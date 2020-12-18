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ATV Maraşlı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

ATV ekranlarının yeni sezon dizisi olan ve tanıtım fragmanı yayınlanan Maraşlı dizisi merak ediliyor. Pek çok dizisever, ATV MAraşlı dizisi oyuncuları kimler? Maraşlı dizisi konu ne? sorularını araştırmaya başladı.

18 Aralık 2020 Cuma 20:41
ATV Maraşlı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
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ATV ekranlarının yeni sezon dizilerinden olan ve tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra büyük merak uyandıran Maraşlı dizisi merak edilmeye başlandı. Maraşlı dizisi bekleyenleri dizide hangi oyuncuların olacağını araştırmaya başlarken aynı zamanda dizinin konusu da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Maraşlı dizisi konusu nedir?

Asker olan ve ayrılma kararı alan Maraşlı’nın açtığı sahaf dükkanı ile yaşadıkları konu edilmektedir. Cesur, korkusuz ve adaleti sağlamak adına her şeyi yapan Maraşlı’nın hayatında ki kırılma anı ise kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Hayatta ki tek amacı hasta olan kızını hayata geri kazandırmak için çabalayan Maraşlı, Mahur Türel ile tanıştıktan sonra değişir. Mahur’un karıştığı olay sonrasında sahaf dükkanına gelmesi ile Maraşlı istemeden de olsa olaya dahil olur.

Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak?

Tanıtım fragmanı yayınlanan Maraşlı dizisinin yayın hayatına ne zaman başlayacağı kesin değildir. Kanal tarafından herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Maraşlı oyuncu kadrosu

Burak Deniz ve Alina Boz başrollerde bulunurken aynı zamanda Maraşlı dizisi oyuncuları arasında Kudret Sabancı, Ethem Özışık, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Neslihan Acar ve Cemil Büyükdöğerli gibi isimler yer alıyor.


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Son Güncelleme: 18.12.2020 20:47
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