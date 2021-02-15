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ATV Maraşlı dizisi oyuncuları isimleri ve oyuncu kadrosu

Atv’nin son dönemde çıkardığı yeni dizilerden birisi olan ‘Maraşlı’ dizisi bu hafta 6. bölümü ile sezona devam ediyor. Yeni dizinin çok merak edilen oyuncu kadrosu ve konusu yazımızın devamında yer almaktadır.

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:42
ATV Maraşlı dizisi oyuncuları isimleri ve oyuncu kadrosu
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Konusu

Eski bir asker olan Maraşlı hayatını işlettiği sahaf dükkanı ile geçindirmektedir. Yiğit ve adalet duygusu güçlü olan Maraşlı hayatını hasta kızı Zeliş’e adamış durumdadır. Zamanında birileri tarafından vurulan kızının başına gelenleri bir türlü unutamamaktadır. Bir gün dükkanına Mahur Türel adım atar ve beraberinde getirdiği olaylara Maraşlı’yı da dahil eder. O gün Türel’in hayatını kurtaran Maraşlı ile Mahur’un kaderleri artık birleşmiştir.

 

Oyuncu Kadrosu

 

Burak Deniz (Maraşlı)

30 yaşındaki oyuncu İzmit’te dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde tamamlayan yakışıklı oyuncu, oyunculuktaki ilk deneyimini Kolej Günlüğü adlı televizyon dizisi ile yapmıştır. Bu dizileri de sırası ile Sultan, Kaçak, Medcezir, Tatlı Küçük Yalancılar gibi diziler izlemiştir. Deniz, sadece dizilerde rol almamıştır. En son Arada adlı bir filmde Ozan karakterini canlandırmıştır.

Maraşlı Karakteri

1987 senesinde soğmuş olan Maraşlı, eskiden bordo bereli olan bir asker idi. Küçük kızı Zeliş yaşanan bir saldırıda vurulunca tüm işini ve hayatını bir kenara bırakıp kendine sahaf dükkanı açmıştır ve artık huzurlu bir hayat istemektedir.

 

 

Alina Boz (Mahur)

23 yaşındaki güzel oyuncu Moskova’da dünyaya gelmiştir. Babası Bulgaristan göçmeni olan Boz’un annesi ise Rus asıllıdır. 7 yaşındayken Türkiye’ye gelen Boz, eğitim hayatını burada tamamlamıştır. Lisede Kabin Hizmetleri bölümünü okumuş, üniversitede ise Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro bölümünü tercih etmiştir. Kariyerine Cesur Hemşire dizisi ile başlayan Boz, Paramparça, Sevda’nın Bahçeşi, Vatanım Sensin gibi dizilerde de rol almıştır. Son projesi ise Netflix’de yayınlanan Aşk 101 dizisi olmuştur.

Mahur Karakteri

Fotoğrafçı olan Mahur 30’larında olan güzel bir kadındır. Yalnız kalmaktan hoşlanan Mahur’un iki abisi vardır. Evin en küçük kızı olan Mahur kendine güvenen bir kişiliğe sahiptir.

 

 

Kerem Atabeyoğlu (Aziz Türel)

53 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Tiyatro bölümünü kazanarak oyunculuğa adım atmıştır. Doğa adında bir kızı olan Atabeyoğlu, 2011 senesinde kendisi ile aynı mesleğe sahip olan Almila Uluer ile dünya evine girmiştir. 2014 senesinde Altan adında bir oğlu olmuştur. Seslendirmenlik de yapan Atabeyoğlu, “1955’ten 1995’e Dormen Tiyatrosu’nun 40 yılı’ adında bir kitabın da yazarıdır.

Aziz Türel karakteri

Mahur’un babası olan Aziz, saygın bir iş insanıdır. İyi eğitimli bir iş insanı olan Türel, ülkenin en büyük havayolu şirketinin de sahibidir.

 

 

Saygın Soysal (Savaş)

39 yaşındaki yetenekli oyuncu Ankara’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Tiyatro bölümünü kazanmıştır. 2005 senesinde Kırık Kanatlar ismindeki dizide rol almıştır. Daha sonra da sırası ile Hatırla Sevgili, Muhteşem Yüzyıl, Kara Para Aşk gibi diziler izlemektedir. 

Savaş karakteri

40’lı yaşlarında olan Savaş yakışıklı, zeki ve etkileyeci biridir. Sanata düşkün olan Savaş EPP hastasıdır. Bu hastalıktan dolayı da güneşe çıkarken dikkatlı olması gerekmektedir. Hastalığından dolayı hep siyah giyinen ve elinde şemsiye ile gezen Savaş’ın, konuşmalarda geçen önemli kelimeleri not almak gibi bir huyu vardır.

 

 

Cemil Büyükdöğerli (İlhan)

41 yaşındaki oyuncu Bilkent Üniversitesi’nden Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kendisini Kavak Yelleri dizisi ile tanıdığımız Büyükdöğerli, Dikkat Şahan Çıkabilir, Gen gibi yapımlarda rol almıştır.

İlhan karakteri

Mahur’un en büyük abisi olan İlhan, babasının sahibi olduğu şirketin yönetim kurulunda başkandır. İşine fazlası ile düşkün olan İlhan, oğlu Oğuz’a ve karısı Dilşad’a vakit ayıramaz.

 

 

Serhat Kılıç (Necati)

46 yaşındaki yetenekli oyuncu Ankara’da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi, tiyatro bölümü mezunu olan Kılıç, 1998 senesinde yüksek şeref öğrencisi ünvanı ile bölümünden mezun olmuştur. İlk profesyonel tiyatro oyunu Dullar’dır. Bir yıl boyunca Diyarbakır Şehir Tiyatroları’nda oyunculuk dersleri verdi. 2002 senesinde Erzurum Şehir Tiyatroları’na zorunlu görev gereği geldi. 2008 senesinde ise görevinden istifa ederek İstanbul’a döndü. Uzun süre tiyatro kariyerine devam eden Kılıç, dört farklı karakteri birden canlandırdığı İntiharın Genel Provası adlı oyun ile bir ödüle adaylık kazanmıştır.

2012 senesinde Soho İstanbul adında bir prodüksiyon şirketi kurmuştur. 2014 senesinde ise kendi adını taşıyan bir sanat okulu açmıştır.

Necati karakteri

35 yaşında olan Necati karakteri Aziz’in ortanca çocuğudur. Karizmatik bir yapısı olsa da içkiye olan düşkünlüğünden dolayı işleri eline yüzüne bulaştırır. 

 

 

Rojda Demirer (Firuzan)

41 yaşındaki güzel oyuncu Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1997 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı, tiyatro bölümünü kazanmıştır. 2003 ile 2008 seneleri arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda görevini sürdürmüştür. Geniş Aile, Çarpışma gibi yapımlarda rol almıştır.

Firuzan karakteri

30’larında olan Firuzan güler yüzlülüğü ve güzel yapısı ile dikkatleri üzerine çeken bir kadındır. Hırslı bir yapısı olan Firuzan, Aziz Bey’in aşkını kazanmıştır. Sedef Hanım ile kıyaslandığında onun kadar asil ve eğitimli olmayan Firuzan, hırslı bir yapıya sahiptir.

 

 

Melis İşiten (Dilşad)

32 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almıştır. 2014 senesinde Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen İşiten’in Ada isminde bir kızı vardır. Herkesten habersiz evlenen çift 2019 senesinde de sessizce boşanmışlardır.

Dilşad karakteri

Ailenin en büyük çocuğu olan İlhan’ın karısı olan Dilşad, 30’lu yaşlarındadır. Konservatuar mezunu olan Dilşad, genç yaşında evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur. Kocasının ilgisinden mahrum olan Dilşad evde sadece Mahur ile dertleşebilmektedir.

 

 

Cihan Yenici (Ozan)

38 yaşındaki yetenekli oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi, Fizik bölümü mezunudur. Kalbine Sor isimli bir albümü bulunan yakışıklı oyuncu Canım Ailem, Kavak Yelleri, Kaçak Gelinler gibi yapımlarda rol almıştır.

Ozan karakteri

Türel Holding’in müdürü olan Ozan, ilhan’dan birkaç yaş büyüktür ve en yakın arkadaşıdır. Ozan, İlhan için öz abisi gibidir. İlhan’a hep destek olan Ozan da İlhan’ı kardeşi gibi sevmektedir.

 

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:42
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MaraşlıBurak DenizAlina BozATV
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